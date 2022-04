Clabo, vendite nette in aumento

Il Consiglio di Amministrazione di Clabo S.p.A., società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si è riunito in data odierna per prendere visione dei dati consolidati gestionali (non sottoposti a revisione contabile) relativi al primo trimestre dell’anno in corso. Entriamo nel dettaglio. Le vendite nette si attestano a Euro 12,9 milioni, in aumento del 22,3% rispetto al I trimestre del 2021 (Euro 10,6 milioni) e del 33,6% rispetto al I trimestre 2020 (Euro 9,7 milioni), grazie al buon andamento in Nord America e in Europa. La PFN, includendo Euro 5,9 milioni di effetto IFRS16, è passiva per Euro 43,3 milioni, rispetto a una PFN passiva per Euro 41,4 milioni al 31 dicembre 2021, e riflette l’effetto della stagionalità delle vendite e del livello delle scorte necessarie per far fronte ai lunghi tempi di approvvigionamento attualmente in essere sul mercato. Il management stima di poter rientrare sui livelli di scorte abituali non prima del terzo trimestre 2022. Gli ordini confermati nei primi 3 mesi del 2022 sono pari a Euro 15,8 milioni, in crescita del 10,3% rispetto al primo trimestre 2021 e del 34,1% rispetto allo stesso periodo del 2020. Il CdA ha inoltre preso visione del primo Report di Sostenibilità redatto dalla Capogruppo. Con questo primo Report, il management intende dare evidenza degli sforzi compiuti dalla società in termini di attenzione verso una Governance trasparente, il rispetto nei confronti dell’ambiente e dei cambiamenti climatici in corso, oltre che il senso di responsabilità che lega l’azienda alla comunità nella quale opera con impegno verso il sociale. Il Presidente e Amministratore Delegato di Clabo, Pierluigi Bocchini, nella foto, ha dichiarato: “Vorrei per prima cosa manifestare tutta la mia soddisfazione per la pubblicazione del primo Report di Sostenibilità. Siamo da sempre attenti alle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance) sia all’interno del Gruppo che esternamente alla nostra organizzazione per la creazione di valore condiviso con tutti i nostri stakeholder. Sul fronte economico, il primo trimestre di questo 2022 è stato caratterizzato da una buona vivacità della domanda sia in Europa che in Nord America, che ci consente di continuare a perseguire la strategia di crescita post pandemia intrapresa già lo scorso anno. Le vendite nette sono aumentate di oltre il 20% rispetto al primo trimestre dello scorso anno e gli ordini del 10%. La dinamica inflattiva che ha investito i prezzi delle materie prime e dell’energia unitamente alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali hanno compresso i margini industriali. Abbiamo prontamente reagito diversificando le fonti di approvvigionamento, alzando i livelli delle scorte per evitare rotture di stock e trasferendo parte degli aumenti sul mercato. Continueremo comunque ad informare il mercato con regolarità fornendo dati relativi all’andamento sia delle vendite che dei valori economici e finanziari.”