PRISMI S.p.A: Conversione parziale quinta tranche del prestito obbligazionario convertibile riservato a Negma Group Ltd

PRISMI S.p.A. (nella foto, l’a. d. Alessandro Reggiani), una delle società leader operante nel settore web e digital marketing, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, in data odierna, ha ricevuto la prima richiesta di conversione parziale della quinta tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant riservato a Negma Group Ltd. Nello specifico, si segnala che Negma ha richiesto la conversione di n. 2 obbligazioni per un controvalore di Euro 20.000 Alla luce di quanto sin qui esposto, con riferimento alla quinta tranche, emessa in data odierna -21 aprile, per un controvalore complessivo di Euro 260.000, si evidenzia un residuo, a fronte della prima richiesta di conversione parziale pervenuta alla Società in data odierna, di n. 24 obbligazioni ancora da convertire, per un valore complessivo di Euro 240.000 Il numero di azioni che saranno emesse a servizio della richiesta di conversione è stato determinato in conformità al contratto di investimento sottoscritto con Negma sulla base del 93% del più basso valore ricavabile dal cd. VWAP delle azioni della Società nel corso dei dieci giorni di negoziazione delle azioni precedenti la richiesta di conversione. Il prezzo così determinato è risultato essere pari ad Euro 0,24 per azione. Pertanto, complessivamente, le obbligazioni oggetto delle richieste di conversione ricevute in data odierna, daranno diritto a n. 83.333 nuove azioni ordinarie PRISMI che saranno emesse nei termini contrattuali e avranno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna. La Società darà pronta comunicazione ad emissione avvenuta.