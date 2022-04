A Roma il 29 aprile un’asta-evento con 127 oggetti che celebrano la figura della mamma

La fine del mese di aprile è tempo di fioriture e l’avvento della primavera, stagione di bellezza, rinascita e prosperità, era considerata fin dall’antichità la stagione privilegiata in cui esaltare la fecondità, e quindi la mamma. Oggi la Festa della mamma è una ricorrenza di rilievo in diversi Paesi del mondo, celebrata in onore della figura della madre, della maternità e dell’influenza sociale delle madri.È proprio in vista di questo importante appuntamento che Affide, la più grande società attiva in Italia nel credito su stima e tra i più grandi operatori nazionali nel settore Aste preziosi, organizza venerdì 29 aprile a Roma in Piazza del Monte di Pietà un’asta-evento speciale dedicata alla Festa della mamma. Andranno all’incanto 127 oggetti rari e pregiati per un valore di base complessivo pari a circa 220 mila euro. Tutti beni cari alle nostre mamme e che rendono omaggio alla loro storia tra collane, spille, orecchini, anelli, bracciali e scatoline portagioie, ma anche articoli in argento per impreziosire la casa come vassoi, centrini, servizi di posate e molto altro. Articoli autentici e garantiti nel valore grazie a scrupolose analisi gemmologiche fatte da stimatori con competenze certificate. Tra i pezzi più interessanti che andranno all’incanto, un diamante taglio brillante rotondo 3,7 ct ca montato su anello in oro 750 (allegato referto analisi gemmologica 479/21), con base d’asta 16.600 euro (Lotto N77).Spicca anche una parure composta da collana e bracciale con zaffiri arancione, giallo, verde, blu, rosa, e viola, tagli compositi forme diverse, perle Mari del Sud mm. 14, realizzati in oro giallo 750 (con ref. an. gem. n.102/22 e 103/22), a partire da 14.000 euro (Lotto N64).Si distingue inoltre uno smeraldo forma rettangolare ad angoli tronchi 14.23 c, corredato da referto analisi gemmologica 104/22 e referto GRS 2018-118907, con base d’asta 14.000 euro (Lotto N104).Infine è da segnalare un anello con diamante taglio brillante rotondo 3,5 ct ca realizzato in platino, a partire da 12.000 euro (Lotto N83).Tutti gli interessati potranno esaminare direttamente i preziosi il lunedì dalle 10:00 alle 16:00, e dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 18:00, presso la storica sede di Affide in Piazza del Monte di Pietà a Roma. Per maggiori informazioni sul regolamento dell’asta e sui lotti è possibile consultare la pagina web dedicata e il catalogo online, che già presentano foto e descrizioni dettagliate.La partecipazione all’asta è libera e gratuita. È inoltre possibile concorrere per aggiudicarsi gli articoli desiderati anche online, attraverso una procedura che consente di inviare le offerte con pochi click.