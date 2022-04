Energia, tavola rotonda con segretario CISL Sbarra: Testa (FlAEI-CISL), “Necessario governare emergenza energetica”

“Governare l’emergenza energetica, economica e sociale per costruire il futuro. Una nuova collaborazione tra il mondo del lavoro e il mondo dell’impresa, che veda protagonisti i lavoratori. Comparto elettrico come modello strategico per la ripartenza dell’Italia con una forte proposta contrattuale: l’impresa partecipativa per rendere effettivo l’articolo 46 della Costituzione” – Questo l’appello lanciato dal Segretario Generale della FLAEI-CISL Amedeo Testa, nella sua relazione di chiusura del XIX congresso Flaei, a Paestum.

A concludere i lavori, il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra, che ha condiviso la proposta sul nuovo modello di Partecipazione proposto da Flaei e ricordato l’intesa raggiunta da questa proprio con Enel (lo Statuto della Persona) “che parla il linguaggio della Cisl ed è un nuovo faro per rilanciare le relazioni sindacali e dare più valore alla contrattazione”. Per Sbarra “la grande sfida è ripensare e ricostruire un grande modello sociale di crescita che metta al centro la stabilità del lavoro e la dignità della persona”.

Sulla proposta si sono confrontati, durante una Tavola Rotonda dal titolo “Dall’età della rivendicazione all’era della partecipazione”, alti esponenti delle imprese elettriche.

Emmanuele Massagli (Presidente Adapt) che alla Tavola Rotonda ha presentato lo studio elaborato per la Flaei sulla Partecipazione: “Si può realizzare. Noi abbiamo deciso di non fare solo la diagnosi, ma di offrire anche proposte correttive o meglio evolutive per dare concretezza e fattibilità a questo obiettivo. La Cisl, nella sua storia e con le sue battaglie, con la contrattazione ha sempre anticipato la politica”.

Anche Stefano Donnarumma (Ad Terna Spa), che ha firmato un protocollo di relazioni industriali che avvia forme di Partecipazione, ha portato il suo saluto, alla Tavola Rotonda con un video messaggio: “La partecipazione è un’opportunità anche per l’azienda. È importante una nuova atmosfera di cooperazione”.

Andrea Ciampani, Professore Ordinario di Storia Contemporanea all’Università Lumsa e Dir. Scientifico Fondazione Enérgeia, intervenuto alla Tavola Rotonda: “Il sindacato dei lavoratori come classe dirigente. Questo l’obiettivo di ieri, di oggi e di domani della Partecipazione”.

Mauro Ghiliardi, Direttore People & Tranformation Gruppo A2A: “La Partecipazione sì se la facciamo nel modo giusto con gli interlocutori giusti. Dobbiamo scegliere bene le cose su cui vogliamo confrontarci. Abbiamo da analizzare due punti insieme: il tema della velocità e quello della confidenzialità”.

Claudio Mancini, Responsabile Funzione Risorse Umane #ACEA: “Il lavoro è cambiato. Ci vuole un cambiamento culturale per attualizzare la Partecipazione. Dobbiamo impegnarci per utilizzare al meglio gli strumenti che abbiamo a disposizione”.

Guido Stratta, Direttore People and Organization Enel Spa, sull’era della Partecipazione: “Impresa e sindacato hanno ruoli distinti. È giunto il momento di incontrarci sul serio. Parlarsi e darsi un linguaggio comune”.