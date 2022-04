SACE vince i Global Brands Awards

SACE si è classificata come Best Trade Credit Insurance Brand e Excellence in Digital Trade Credit Solution secondo Global Brands Magazine, nota pubblicazione internazionale online, che ogni anno premia diverse aziende in tutto il mondo.

I Global Brand Awards, realizzati da Global Brands Publications e giunti alla nona edizione, sono un importante riconoscimento internazionale con l’obiettivo di identificare e premiare le società che più si distinguono a livello globale in 24 settori tra cui, ad esempio, l’assicurativo, il bancario, l’energetico, le telecomunicazioni, valutando criteri come servizio al cliente, soddisfazione, innovazione digitale, relazioni strategiche e sviluppo di nuovi business.

SACE ha conquistato il primo posto nelle categorie di assicurazione del credito e soluzioni digitali per il settore assicurativo-finanziario; i premi vengono assegnati da una giuria di addetti ai lavori di riferimento per ciascun settore di attività.

Questi premi testimoniano come SACE abbia saputo operare una profonda trasformazione, rafforzando la propria missione di sostegno alle imprese italiane, in Italia e nel mondo, grazie a un modello di business centrato sulle aziende e un’ampia gamma di prodotti assicurativo-finanziari sempre più digitalizzata e integrata.

“Siamo estremamente orgogliosi di questi due riconoscimenti a livello internazionale come Best Trade Credit Insurance Brand ed Excellence in Digital Commercial Credit Solutions – ha dichiarato Antonio Frezza, nella foto, Chief Marketing & Innovation Officer di SACE – Confermano il percorso di miglioramento continuo intrapreso da SACE negli ultimi anni. Percorso che ci ha permesso di sviluppare un’ampia famiglia di prodotti assicurativo-finanziari, sempre più integrati e digitalizzati, veloci e accessibili, con cui supportiamo le imprese, in particolare le PMI, per rafforzare la loro competitività e crescita in Italia e sui mercati esteri”.

ShivKumar, CEO di Global Brand Magazine, ha dichiarato: “SACE ha supportato sin dalla sua nascita le aziende italiane, in particolare le PMI, aiutandole a raggiungere i loro obiettivi di crescita in Italia e all’estero. Con il costante supporto assicurativo e finanziario di SACE, le aziende italiane sono riuscite a superare diversi ostacoli diversificando i propri mercati di esportazione. Aiutando le imprese a espandersi all’estero e digitalizzando i propri prodotti assicurativo-finanziari, SACE è riuscita a mantenere la sua posizione di una delle più importanti Agenzie di Credito all’Esportazione a livello mondiale, oltre a sviluppare nuovi mandati a sostegno della competitività del tessuto imprenditoriale nazionale. Auguriamo loro tutto il meglio per i loro sforzi futuri e speriamo che continueranno a supportare le aziende negli anni a venire”.