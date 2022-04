Coima Sgr rileva immobili per 300 mln euro

Coima Sgr per conto del fondo Coima Logistics Fund II, ha concluso l’acquisizione di un portafoglio di sviluppi logistici di Grado A da circa 300 mila metri quadri con Logiman, gruppo italiano specializzato nello sviluppo di immobili nel nord/centro Italia. L’operazione ha un valore di circa 300 milioni di euro. Il portafoglio comprende 7 progetti di sviluppo nell’area di Milano e nel corridoio logistico del Veneto. In particolare, i siti sono localizzati nelle province di Como, Bergamo, Lodi, Pavia, Piacenza, Mantova e Belluno. A questi immobili,informa una nota, si aggiunge una pipeline d’investimento in fase di perfezionamento di ulteriori 100 milioni di euro, composta da altri asset logistici nel nord Italia con certificazioni ambientali e in linea con i migliori benchmark internazionali.