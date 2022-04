Calabria, torna la Festa del libro e della cultura a Tiriolo

Il Comune di Tiriolo, l’Istituto comprensivo “Giuseppe Guzzo” e il Polo museale di TirioloAntica, in collaborazione con la Biblioteca comunale di Tiriolo, Scherìa Comunità Cooperativa di Tiriolo, l’Universitas Vivariensis, la Cineteca della Calabria, la Pro Loco Tiriolo Terra dei Feaci e l’Associazione video-fotografica L’Obiettivo, hanno organizzato, in occasione della XXVII Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, che si celebra il 23 aprile, la prima edizione della Festa del Libro e della cultura che unisce i popoli per celebrare la cultura locale e universale con un festoso programma di eventi, che quest’anno assume anche il valore di una ripartenza. Da giovedì 21 a sabato 30 aprile 2022 si parlerà di libri, di arte, fotografia, del territorio e del passato, più o meno recente. All’interno del Museo un ampio spazio sarà dedicato alla fotografia e all’arte: Mario Greco, fotografo di Carlopoli, ci inviterà a guardare il mondo rurale attorno a noi con occhi diversi; mentre l’artista vibonese Antonio La Gamba esporrà le sue opere dall’eloquente titolo di Rinascita.