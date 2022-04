 Itelyum acquisisce S.C.I.E.

Itelyum ha acquisito il controllo di S.C.I.E. S.r.l., Società Costruzione Impianti Ecologici, rafforzando così il suo ruolo di player multifunzionale dell’economia circolare, andando ad ampliare la gamma di servizi offerti dal gruppo alle diverse filiere industriali: alle attività di gestione integrata dei rifiuti si aggiungono così anche quelle relative alla progettazione e manutenzione di impianti per il trattamento e depurazione delle acque presenti presso molti clienti industriali di grandi dimensioni. La S.C.I.E., con sede in provincia di Bologna e una storia quarantennale, è una realtà consolidata che opera dal 1982 che si avvale di un team di tecnici e professionisti che possiedono un prezioso know-how nel campo delle tecnologie di trattamento acque. “Con l’ingresso di S.C.I.E. nel Gruppo Itelyum – commenta l’AD di Itelyum Marco Codognola (nella foto) – consolidiamo l’offerta di soluzioni ambientali per il settore dell’economia circolare. La gestione delle acque, fondamentale per prevenire e contenere l’inquinamento ambientale, è un caposaldo dell’economia circolare ed Itelyum vuole applicare anche qui, come nelle altre filiere rigenerative dei rifiuti industriali che gestisce, tecnologie e processi avanzati per recuperare risorse, ridurre le emissioni e il consumo di fonti primarie di materia ed energia”.