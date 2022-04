Accademia Sistina, tornano le audizioni in presenza

Dopo 2 anni di stop causa pandemia, il 19 e 20 aprile 2022 alle ore 15.30 presso il Teatro Sistina di Roma, si terranno le prime audizioni per far parte dell’Accademia Il Sistina, il corso estivo intensivo di 8 settimane per i talenti dello spettacolo under 16. L’Accademia estiva si svolgerà sia a Roma -al Teatro Sistina- che a Milano, presso MTS! Musical The School, e presto saranno annunciate altre date.

Un’esperienza unica per gli allievi dell’Accademia Il Sistina che avranno l’opportunità di studiare l’arte del Musical all’interno di spazi storici e di grande prestigio, e di compiere esperienze altamente professionali. Al termine dei corsi, infatti, gli allievi avranno accesso alle selezioni per i cast delle Produzioni dei grandi titoli in programma per la Stagione 2022/2023.

Il gruppo degli insegnanti è composto dal team creativo dei grandi Musical firmati Massimo Romeo Piparo e prodotti dal Sistina e dalla Peeparrow Entertainment. Le materie studiate saranno: danza classica, moderna, tip tap, hip hop, recitazione, dizione, canto, canto in inglese, arte circense, elementi di scenotecnica.

L’Accademia Sistina è una scuola di formazione e avviamento alle arti dello spettacolo dal vivo nata in seno al prestigioso Teatro Sistina di Roma e, dal 2021 anche a Milano presso MTS! Musical The School, a Messina presso l’Accademia di Musical e Recitazione On Stage ed a Rende (Cosenza)negli spazi della P.A.S. Performing Art Studio.