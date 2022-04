Le imprese catanzaresi del settore agroalimentare sbarcano a Copenaghen

Le imprese del settore agroalimentare aventi sede nella provincia di Catanzaro hanno l’occasione di partecipare all’iniziativa promozionale che si terrà a fine maggio prossimo a Copenaghen. Realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Danimarca, l’iniziativa prevede un momento di formazione specifica sul mercato danese, una serie di visite e sopralluogo presso punti vendita e grossisti del settore agroalimentare e poi gli incontri b2b con i buyer danesi selezionati dall’Ente camerale locale.La missione si concluderà con una cena di degustazione dei prodotti delle aziende che avranno preso parte all’iniziativa alla presenza di autorità locali e controparti commerciali.

«Il Nord Europa è un mercato di particolare interesse per i prodotti calabresi, soprattutto per il settore enogastronomico. Ormai da anni la Camera di Commercio di Catanzaro ha scelto di costruire ponti di comunicazione commerciale tra le imprese della provincia e i mercati esteri, nella convinzione che solo l’allargamento del mercato può consentire alle nostre imprese di operare con margini più ampi e in un contesto in cui a valere è soprattutto la qualità della produzione», ha spiegato Daniele Rossi, Commissario straordinario dell’Ente camerale. Alle parole di Rossi hanno fatto eco quelle di Bruno Calvetta, segretario generale della CCIAA del capoluogo: «La volontà dell’Ente è di aiutare le imprese locali a conoscere mercati nuovi che siano capaci di apprezzare i prodotti calabresi, ampliando così le possibilità commerciali ben oltre i limiti geografici della provincia e della regione. La scelta di puntare su Medioriente e Nord Europa, dunque, è frutto di un’analisi specifica su usi e abitudini nei consumi e su quanto il brand Made in Italy abbia un valore intrinseco su cui puntare. Al contempo, la sfida internazionale deve indurre le nostre imprese a investire in formazione, miglioramento dei processi produttivi, efficacia e capacità comunicative: tutto ciò si traduce in una crescita complessiva sia dal punto di vista economico che sociale». La manifestazione d’interesse è pubblicata sul sito internet della Camere di Commercio di Catanzaro (www.cz.camcom.it) assieme a tutti i materiali necessari alla presentazione delle domande. Il termine di presentazione delle stesse – a mezzo pec – è fissato per il prossimo 26 aprile.