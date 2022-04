Safilo, Francesco Rinaldi Ceroni nominato President e Chief Commercial Officer del mercato Nord Americano

Il Gruppo Safilo – tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi e maschere per lo sport e occhiali sportivi – ha nominato Francesco Rinaldi Ceroni (nella foto) President e Chief Commercial Officer del mercato Nord Americano. La carica sarà effettiva dal 1° giugno 2022, in seguito alla scelta di pensionamento di Steve Wright.

Rinaldi Ceroni ha una solida esperienza nell’industria dell’eyewear, sia nel canale wholesale che in quello retail. Ha, inoltre, ricoperto la funzione di VP International Strategy e Business Development in Costa del Mar in un periodo di significativa espansione per il marchio. Ceroni è entrato in Safilo nel giugno del 2020 come Global General Manager di Smith Optics, oggi il marchio più grande nel portafoglio Safilo. Francesco manterrà la posizione di Presidente di Smith Optics, mentre Mark Phares, che al momento ricopre il ruolo di Director of Global Wholesale Channel di Smith, è stato promosso a General Manager di Smith Optics, riportando direttamente a Ceroni.

“Il Nord America ha un ruolo centrale nella strategia di crescita del business Safilo. Ringrazio Steve per il forte contributo che ha dato al Gruppo e gli rinnovo i miei migliori auguri per il suo futuro. Francesco negli ultimi due anni ha guidato l’implementazione di progetti chiave per la trasformazione di Smith, cogliendo in pieno l’accelerazione digitale e i processi di innovazione responsabile che distinguono Safilo dal resto del mercato. Sono entusiasta di dove si trova oggi il Gruppo e della nuova fase che ci apprestiamo a scrivere in Nord America. Auguro tutto il meglio a Francesco nel suo nuovo ruolo”, ha dichiarato Angelo Trocchia, CEO di Safilo Group.

“Lascio Safilo e il suo incredibile team con un mix di emozioni. Quando ho accettato la sfida propostami da Angelo, di guidare il rilancio di Safilo in Nord America, sapevo che ci saremmo dovuti muovere velocemente. Sono fiero dei risultati che abbiamo raggiunto in un tempo relativamente breve. Questi anni in Safilo rappresentano per me il culmine di una carriera trascorsa nel mondo dell’eyewear. È stato un onore far parte di questa azienda e sono sicuro che Francesco otterrà sul mercato risultati ancora più importanti per Safilo, scrivendo con il team un altro capitolo di grandi successi”, ha affermato Steve Wright, attuale Presidente Chief Commercial Officer di Safilo in Nord America.

“Sono onorato di prendere la guida di Safilo in Nord America e di proseguire il grande lavoro fatto da Steve e da tutto il team per servire al meglio i nostri clienti” – ha dichiarato Francesco Rinaldi Ceroni – “Questo mercato è essenziale per il successo del Gruppo e, grazie alla qualità del team e dei piani già in corso, guardo al futuro con ottimismo”.