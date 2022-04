Doxee diventa sponsor dell’Italy Insurance Forum

Doxee (nella foto, l’a. d. Sergio Muratori Casali) dà il via agli eventi di quest’anno partecipando in qualità di sponsor all’Italy Insurance Forum, l’unico hub di incontro della nuova filiera assicurativa nazionale e internazionale, che si terrà a Milano il prossimo 28 aprile, quest’anno in modalità fisica.

Italy Insurance Forum è l’evento di IKN Italy – Institute of Knowledge & Networking – che ha l’obiettivo di costruire un luogo in cui scambiarsi opinioni, idee ed esperienze, mettendo in contatto i professionisti che vivono dall’interno il settore assicurativo. CEO e Direttori Generali ispireranno il pubblico con la loro vision attraverso cui stanno innovando il settore assicurativo: un cambiamento significativo nella gestione dei processi, nell’erogazione di prodotti, nelle nuove tecnologie e nella customer experience.

Ed è proprio attraverso il miglioramento della customer experience che Doxee aiuta le aziende ad innovare la relazione con i propri clienti, trasformando l’esperienza tramite l’impiego di tecnologie digitali come machine learning e natural language processing. La digitalizzazione dei processi di comunicazione è il punto di partenza per sviluppare relazioni valore con i clienti attraverso interazioni data-driven, personalizzate e contestuali.

Grazie alla tecnologia e alle proprie competenze, Doxee è da sempre al fianco delle aziende che hanno deciso di abbracciare la trasformazione digitale come strategia di crescita.