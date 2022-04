Vianini, deliberato un dividendo di 0,06 euro per azione

Si è riunita a Roma, sotto la presidenza dell’Avv. Elena De Simone, nella foto, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Vianini S.p.A. La Società si è avvalsa della facoltà introdotta dall’art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, i cui effetti sono stati prorogati dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, consentendo l’intervento dei Soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza. Gli Amministratori, i Sindaci e gli altri soggetti legittimati hanno partecipato alla riunione assembleare mediante mezzi di audio-video conferenza che ne ha garantito l’identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 comma 2 del Decreto Legge sopra citato. L’Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2021. A livello consolidato il Gruppo Vianini ha chiuso l’esercizio con un risultato netto di Gruppo positivo per 4,4 milioni di euro (425 mila euro al 31 dicembre nel 2020). Il margine operativo lordo è stato pari a 2,7 milioni di euro (4,6 milioni di euro al 31 dicembre nel 2020). La Posizione finanziaria netta è negativa per 166,6 milioni di euro (negativa per 164,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020). Il Patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre 2021 pari a 112,9 milioni di euro (109,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020). L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato un dividendo per l’esercizio 2021 pari a 0,06 euro per azione. Il pagamento avverrà il 25 maggio 2022 con data 23 maggio 2022 per lo stacco della cedola n. 21 e con record date alla data del 24 maggio 2022. L’Assemblea ha, infine, approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della medesima Relazione. Si informa che il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa in vigore