Generali pubblica il primo Tax Transparency Report

Generali (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet), in linea con le best practice del mercato, ha pubblicato sul proprio sito il suo primo Tax Transparency Report, che fornisce una panoramica dell’impegno del Gruppo verso le proprie responsabilità in ambito fiscale. Il Report sottolinea i principi fondamentali che guidano l’operato della Compagnia in questo ambito, indicati nella Strategia Fiscale pubblicamente consultabile.

Inoltre, il Report illustra la Total Tax Contribution del Gruppo, che per il 2021 è stato pari a € 8,5 miliardi, fornendone una rappresentazione dettagliata per area geografica e per Paese.

Il contributo fiscale di Generali è in linea con la strategia di sostenibilità e il posizionamento di Partner di Vita nei confronti dei clienti e delle comunità. Versamenti equi, effettivi e stabili da parte dei contribuenti rappresentano una componente fondamentale del finanziamento dei governi, trattandosi di risorse necessarie per l’erogazione dei servizi pubblici essenziali.

Considerando il tax reporting un fattore centrale per illustrare il proprio approccio alla gestione della fiscalità, Generali ha da sempre sostenuto attivamente le iniziative dell’OCSE rivolte alla trasparenza fiscale, tra l’altro presentando il Country-by-Country Report all’Agenzia delle Entrate sin dall’anno di imposta 2016.