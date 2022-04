Italian Wine Brands perfeziona acquisizione di Enovation Brands

Italian Wine Brands (nella foto, il presidente Alessandro Mutinelli) ha perfezionato l’acquisizione dell’85% del capitale di Enovation Brands, ceduto dai soci Norina S.r.l. (per il 55%) e da Giovanni e Alberto Pecora (per il 30%). Questi ultimi, co-fondatori e manager operativi di Enovation, continueranno a detenere rispettivamente il 10% e 5% del capitale sociale di Enovation e a gestire la società. Enovation, con base a Miami, è una storica società statunitense di importazione di vini italiani sul territorio nord-americano. È titolare di marchi di proprietà fortemente riconosciuti sul mercato USA e può contare su una distribuzione capillare su tutto il territorio nord americano, sia sul canale supermarkets che sul canale ho.re.ca. L’equity value riconosciuto dalle parti per l’acquisizione dell’85% del capitale sociale di Enovation, informa una nota, è pari a 22 milioni di dollari, mentre l’enterprise value è pari a 26 milioni di dollari. Gli accordi tra Iwb e i venditori prevedono che il pagamento di una porzione pari al 20% del prezzo (4,4 milioni di euro), sia sospensivamente condizionato al raggiungimento nel 2022 e nel 2023 di risultati di Ebitda accrescitivi. Gli accordi tra le parti prevedono altresì meccanismi di earn-out a favore dei fratelli Alberto e Giovanni Pecora in caso di risultati fortemente positivi della società da realizzarsi entro il 31 dicembre 2024.

Per Iwb si tratta della quarta operazione conclusa in meno di quattro anni dopo Svinando.com, Raphael Dal Bo AG, Enoitalia S.p.A.. Alessandro Mutinelli, Presidente di IWB, dichiara: “Il mercato del Nord America è il più importante per il vino italiano e siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura con Enovation, i fratelli Giovanni e Alberto Pecora e tutto il loro affiatato team di Miami”.