Leonardo, Bestfly espande la sua flotta di elicotteri in Angola con l’AW139

Bestfly (nella foto, il presidente Luciano Carta) espande la sua flotta di elicotteri di Leonardo per trasporto offshore in Angola con l’ordine per un AW139 la cui consegna è prevista nel terzo trimestre del 2022. Questo elicottero si aggiunge a due AW139 precedentemente acquisiti in leasing e a quattro AW169 ordinati alla fine del 2021 e che hanno fatto di Bestfly il primo operatore africano a introdurre quest’ultimo modello sul mercato regionale. Questo nuovo contratto per un AW139 apre la strada ad una possibile ulteriore crescita sostenibile della flotta elicotteristica di Bestfly nell’area. Tale flotta sarà composta così da sette elicotteri di Leonardo entro la fine del 2022, parte di una flotta complessiva di 30 aeromobili.

Gli elicotteri AW139 e AW169 di Bestfly svolgeranno missioni di trasporto passeggeri e materiali a supporto dell’industria energetica, mineraria e del turismo in Angola beneficiando di tecnologia, avionica di missione e sistemi di navigazione di ultima generazione, i più recenti standard di sicurezza, prestazioni senza confronti, la cabina più ampia nelle rispettive categorie e un moderno approccio alla manutenzione.

Quest’ordine fornisce ulteriore prova del potenziale del mercato del supporto elicotteristico all’industria energetica in Africa per i modelli più moderni di Leonardo. Il mercato degli approvvigionamenti energetici in Africa sta dando segnali promettenti, tenendo conto delle riserve, e opportunità per nuovi progetti. Con oltre 200 unità, la flotta elicotteristica comprende modelli di vari costruttori a supporto dell’industria energetica africana, una delle maggiori al mondo. Nel corso degli ultimi otto anni, Leonardo è stato l’unico costruttore in grado di aumentare la propria presenza sul mercato offshore africano, quasi raddoppiando il numero di macchine grazie alla famiglia di elicotteri di nuova generazione (AW139, AW189 e, più recentemente, AW169) capaci di garantire più versatilità, prestazioni più elevate e standard di sicurezza più alti. Considerando che la flotta elicotteristica offshore attualmente presente nell’area è composta per il 60% da modelli obsoleti, gli elicotteri di ultima generazione di Leonardo sono ben posizionati per soddisfare i programmi di sostituzione e modernizzazione presso gli operatori regionali.

L’AW139 è il più importante programma elicotteristico al mondo fin dalla sua certificazione nel 2004 e il modello di maggior successo nella sua categoria con ordini fino ad oggi per oltre 1250 unità da più di 290 operatori in oltre 80 paesi. L’AW139 offre capacità, tecnologia e sicurezza straordinarie per soddisfare i requisiti più rigorosi degli operatori per massimizzare l’efficacia di missione in condizioni difficili. L’AW139 presenta avionica allo stato dell’arte con avanzati sistemi di navigazione e anticollisione per accrescere la consapevolezza delle condizioni operative e ridurre il carico di lavoro dell’equipaggio, oltre a velocità, margini di potenza e prestazioni generali senza confronti, la cabina più ampia nella sua classe con elevata modularità e rapidità di riconfigurazione, una capacità unica di funzionamento della trasmissione in assenza di olio superiore ai 60 minuti per accrescere affidabilità e sicurezza, e più di 1000 kit disponibili.