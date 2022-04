S.C.M. SIM, partnership con PreviOn per offrire nuovi servizi di check-up previdenziale

Scm Sim, società quotata su EGM, specializzata nei servizi di private banking e wealth management con oltre 900 milioni di euro AUM, ha stretto una partnership con PreviOn (società Fintech specializzata in assistenza e gestione previdenziale) per poter offrire alla propria clientela servizi di check up previdenziale, ampliando la propria gamma di consulenza nel wealth management. Grazie all’accordo, i clienti di SCM Sim potranno conoscere in modo dettagliato la loro posizione previdenziale, con un’analisi soggettiva e oggettiva dell’estratto contributivo dell’INPS e delle casse previdenziali. SCM Sim si pone l’obiettivo di fornire gratuitamente ai propri clienti un servizio destinato a completare il Wealth Planning, affinché le scelte attuali siano coerenti con gli obiettivi di reddito futuro atteso, congiuntamente alle normali opportunità di risparmio fiscale e di adeguatezza degli investimenti al proprio profilo di rischio. Un’analisi completa delle ipotesi di pensione permette di pianificare al meglio le azioni da porre in essere, per costruire un flusso di denaro finalizzato a mantenere il proprio stile di vita e, nel contempo, godere serenamente dei frutti del proprio lavoro. “Il check up contributivo – ha commentato Antonello Sanna, nella foto, ceo di SCM Sim – è uno strumento indispensabile per garantire a se stessi e ai propri cari un’età pensionabile serena e, soprattutto, in perfetta linea di continuità. In particolare, temi come l’educazione universitaria e post laurea dei figli richiedono un’attenta pianificazione che ha le sue basi in strumenti di controllo come questi. Conoscere, con precisione e in modo chiaro, la propria posizione previdenziale consente di orientare con efficacia le proprie scelte e di cogliere nel modo migliore le opportunità per il futuro”.