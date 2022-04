Banca Investis, accordo per l’acquisizione di Fante Group

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Investis S.p.A. – già Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. – ha approvato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Fante Group, società italiana di consulenza finanziaria indipendente specializzata nei servizi di corporate finance. È stato, quindi, sottoscritto un accordo vincolante per acquisire dai soci fondatori e manager di Fante Group – Roberto Testore, Presidente, e Paolo Fassio, Amministratore Delegato – il 100% di Fante S.r.l., holding che detiene il controllo delle società operative che compongono Fante (Fante Advisory S.r.l., Fante Retructuring S.r.l. e Pantheon S.r.l., oltre alla partecipazione di minoranza in Fante Logistica S.r.l.). Il corrispettivo per l’acquisizione dell’intero capitale di Fante S.r.l. sarà corrisposto per il 50% al closing e per il restante 50% sotto forma di earn-out al raggiungimento di determinati obiettivi di risultato ante imposte di Fante nei 3 anni successivi al closing. Il closing dell’operazione, atteso entro il 30 giugno 2022, è soggetto ad alcune condizioni sospensive, tra le quali l’ottenimento del nulla osta da parte della Banca d’Italia. Nell’ambito dell’operazione, Banca Investis è stata assistita da Pedersoli Studio Legale e da PwC, rispettivamente per i profili legali e finanziari, inclusa la due diligence. Fante è stata assistita da Studio Legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi. Roberto Testore e Paolo Fassio – con i quali sono stati sottoscritti specifici management agreement funzionali anche a rafforzare lo spirito della partnership di lungo termine che contraddistingue l’operazione – continueranno a operare in Fante rispettivamente con il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, riportando direttamente all’Amministratore Delegato del Gruppo Banca Investis, nella foto, Claudio Moro. Negli ultimi cinque anni, Fante ha chiuso oltre trenta operazioni, grazie a un team di circa 20 risorse di cui oltre 15 professional dedicati alle attività di advisory di corporate finance e a un importante network di senior advisor e industry expert. Agli attuali settori di specializzazione – Automotive, TelCo, Food & Beverage, Technology, Utilities, Luxury & Fashion, Railway e IT – se ne potranno aggiungere altri, anche grazie all’integrazione nel Gruppo Banca Investis. In coerenza con le linee guida del Piano Strategico 2020-2025 del Gruppo Banca Investis, l’operazione, finanziata ricorrendo ai mezzi propri della Banca, risulta funzionale a rafforzare il posizionamento nei settori della consulenza in cui opera Fante e a creare e sviluppare un “polo di eccellenza” per i servizi di corporate & investment banking. Sia il Gruppo Banca Investis che Fante potranno beneficiare delle complementarità esistenti, da un lato facendo leva sulle competenze di Fante nell’ambito delle operazioni di finanza straordinaria dedicate al mid-market e dall’altro beneficiando delle importanti opportunità di cross-selling, con riferimento sia alle attività di corporate & investment banking già presenti nel Gruppo Banca Investis (M&A, equity e debt capital market, private placement, IPO, etc.) sia ai servizi di Wealth Management e di Asset Management. Attraverso l’operazione si rafforza il nuovo modello strategico-operativo del Gruppo Banca Investis, che prevede di erogare alla clientela – in una prospettiva unitaria e integrata – servizi di consulenza evoluti e a elevato valore aggiunto per la gestione e l’ottimizzazione del patrimonio complessivo (finanziario, reale, immobiliare e corporate) della clientela target nelle tre aree di business in cui si articola il Gruppo.