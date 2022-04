Gismondi 1754, approdano presso Saks Fifth Avenue per la vendita di gioielli negli USA

Anche quest’anno VicenzaOro, la manifestazione internazionale di riferimento per il mondo orafo e della gioielleria appena conclusasi, porta in dote interessanti novità per Gismondi 1754, brand genovese che produce gioielli di altissima gamma quotata sul mercato Euronext Growth Milan. A pochi giorni dalla conclusione della fiera vicentina, la Società annuncia, infatti, di aver concluso un accordo con Saks Fifth Avenue per la rivendita di gioelli delle collezioni Gismondi 1754 all’interno del più importante luxury department store degli USA con 45 negozi sul territorio americano. Il contratto commerciale siglato è di tipo “open” (privo di scadenza) e prevede che a partire dal mese di maggio 2022 i gioielli Gismondi 1754 saranno rivenduti presso i 5 department store di Beverly Hills, Huston, Miami, Palm Beach e Naples. Dal mese di novembre 2022, poi, il brand genovese sarà presente anche nella location principale di Saks Fifth Avenue a New York. Si tratta di un accordo significativo per importanza commerciale e prestigio, che va ulteriormente a consolidare la presenza di Gismondi 1754 negli Stati Uniti, dove è già attiva con l’altra nota catena del lusso, Neiman Marcus, nelle città di Garden City, Austin, Charlotte, San Antonio e Honolulu. Riscontri molto positivi dalla fiera internazionale di VicenzaOro, dove Gismondi 1754 ha raccolto ordini di preziosi per complessivi 512.444 euro di valore da distributori e clienti provenienti in particolare da Italia, UK ed Europa. I gioielli, molteplici pezzi appartenenti alle diverse collezioni del brand, verranno consegnati già tra il mese di aprile e quello di maggio 2022. Il corrispettivo degli ordini verrà incassato dalla Società in modalità dilazionata: i primi 260 mila euro entro il mese di aprile 2022, mentre i restanti 252.444 euro verranno incassati attraverso tranche mensili paritetiche, entro e non oltre il prossimo mese di settembre. Massimo Gismondi, nella foto, CEO di Gismondi 1754, afferma: “Prosegue lo sviluppo commerciale del brand che ha raccolto grande interesse nel corso di VicenzaOro. L’inizio di una nuova collaborazione con la più antica e prestigiosa catena americana di department store esclusivi è per noi motivo di grande entusiasmo perché, di fatto, ci rende presenti nei due più importanti templi del lusso d’oltreoceano: Neiman Marcus e oggi anche Saks Fifth Avenue. Dopo i brillanti risultati del 2021 appena approvati e l’ottimo inizio del 2022, il momento continua a essere estremamente positivo e la fiera vicentina ci ha mostrato la costante crescita dell’apprezzamento delle nostre collezioni presso il pubblico italiano e internazionale”.