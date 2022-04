Cassa Lombarda, utile netto di 5,1 mln

Cassa Lombarda (nella foto, l’a. d. Paolo Vistalli), la boutique di Wealth Management attiva da quasi un secolo nel panorama bancario italiano, ha chiuso il 2021 con un utile netto di 5,1 milioni di euro (+172,7% sugli 1,9 milioni del 2020, in crescita del 68,0% rispetto all’utile del 2019 pre-pandemia). Tra gli altri dati, il risultato della gestione operativa è pari a 8,8 milioni, in crescita del 67,1%.

La raccolta commerciale netta è stata pari a 236 milioni di euro, per un patrimonio complessivo in gestione di 5,4 miliardi, in crescita del 10,7% rispetto al 31 dicembre 2020. La raccolta indiretta sale del 10,1%, a 4,6 miliardi (di cui 3,1 miliardi in risparmio gestito, +11,1%). I mandati relativi alle gestioni sono stati superiori a 1,2 miliardi (+5,3%), mentre la raccolta sui fondi, trainata anche dal lancio di nuovi prodotti, ha generato una crescita degli asset del 18,7% raggiungendo 1,5 miliardi a fine 2021.