Kids&Us investe in Italia: il metodo rivoluzionario che ha capovolto l’insegnamento dell’inglese

Kids&Us – il metodo pedagogico unico e comprovato per insegnare l’inglese – continua la sua espansione offrendo agli italiani un metodo rivoluzionario per migliorare il futuro delle nuove generazioni. L’inglese, anche se fondamentale, è ancora sottovalutato nell’istruzione. A questo proposito, secondo i dati forniti dal World Economic Forum*, in tutto il mondo ci sono 1,4 miliardi di anglofoni. Con questa prospettiva, Kids&Us vuole offrire un nuovo approccio metodologico per garantire che l’apprendimento dell’inglese entri in modo naturale nella vita quotidiana dei professionisti del futuro. Padroneggiare l’inglese può fornire una risorsa incomparabile alla vita dei bambini che entreranno in un mercato del lavoro sempre più competitivo. Infatti, l’inglese è la lingua della comunicazione internazionale e conoscerlo a fondo può certamente aprire un mare di opportunità sia a livello sociale che professionale. Inoltre, studi dimostrano che il 54% delle informazioni su Internet è in lingua inglese; quindi, avere la capacità di ordinare ed elaborare naturalmente le informazioni in un’altra lingua è un’abilità pratica che può essere estremamente utile in tutti i tipi di contesti della vita. Le famiglie sono diventate sempre più consapevoli di quanto sia importante l’inglese e che investire in una scuola inglese competente equivalga a investire nel futuro dei loro figli. E Kids&Us ha fissato questo come obiettivo. Con già 527 scuole aperte in 9 paesi, di cui 28 in Italia, Kids&Us punta ad espandersi ancora di più nel Paese per condividere il proprio metodo con tutte le famiglie che vogliono investire nell’educazione dei propri figli facendoli imparare divertendosi.”Offrire ai bambini un metodo naturale per imparare l’inglese è il miglior regalo che un genitore possa fare per coltivare le conoscenze dei propri figli e garantire loro il miglior futuro possibile. – afferma Ana Rojo, CEO di Kids&Us. La nostra missione in Italia e nel mondo è quella di fornire ai bambini strumenti che consentano loro di abbattere le barriere future sia a livello personale che professionale. Crediamo che il modo migliore per costruire un futuro più luminoso sia concentrarsi sul presente, motivo per cui il nostro metodo si adatta ad ogni fase della vita dei bambini.Inoltre, offriamo l’opportunità imprenditoriale di contribuire alla competitività economica e culturale del paese nel campo educativo”. L’idea è di Natàlia Perarnau. Avendo già avuto esperienza nel settore con una scuola di inglese, prima di intraprendere il viaggio Kids&Us, mentre lavorava con i suoi studenti ha notato che anche se i bambini erano in grado di imparare la lingua attraverso un metodo tradizionale, non lo padroneggiavano a tutto tondo. Così, ha deciso di rivoluzionare il modo in cui si insegna l’inglese facendo un esperimento e iniziando a parlare inglese un po’ ogni giorno con la figlia notando che in poco tempo la bambina iniziava ad interagire con lei in inglese. Ciò che Natalia ha capito è che questo processo naturale di acquisizione della lingua madre segue un ordine determinato, naturale e spontaneo che attraversa cinque fasi: ascolto, comprensione, conversazione, lettura e scrittura. Il metodo natural english accompagna i bambini nel loro sviluppo accademico e personale. Dal primo anno di vita fino ai loro 18 anni, i materiali sono adattati a ogni fascia di età e i corsi sono tenuti in gruppi molto piccoli.Gli studenti praticano la lingua all’interno e all’esterno della scuola, facendo diventare così l’inglese parte della loro quotidianità. L’obiettivo finale di Kids&Us è quello di aiutare i bambini a raggiungere il più alto livello di inglese e ottenere l’autostima necessaria per consentire loro di aprire le porte al loro futuro. Quasi il 90% degli studenti continua il suo percorso con la scuola anno dopo anno.L’esperienza di apprendimento è supportata da una serie di attività stimolanti, come ad esempio: laboratori, corsi di cucina e progetti che possono rendere l’esperienza educativa più pragmatica, aiutando i bambini ad applicare ciò che stanno imparando alle situazioni del mondo reale.