ALA, ricavi a 130,7 mln

Il Consiglio di Amministrazione di ALA S.p.A., Gruppo quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, sia in ambito civile sia nel settore della Difesa (“Aerospace & Defence”), si è riunito ed ha approvato il Progetto di Bilancio di esercizio e il Progetto di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021.

Gennaro di Capua, Amministratore Delegato di ALA, nella foto, ha così commentato: “L’esercizio 2021 è per noi certamente un anno da ricordare. Dallo scorso luglio ALA è quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana, un traguardo importante che ci ha spinto ad accelerare ulteriormente il nostro percorso di crescita. I risultati del 2021 ci confermano che il nostro modello di business, basato su un’offerta integrata, sulla presenza internazionale e sulla diversificazione settoriale, è vincente. Nel 2021 siamo riusciti a migliorare ulteriormente la nostra redditività rispetto al già molto significativo incremento registrato nel 2020. Siamo pronti per nuove acquisizioni, in Italia e all’estero, per continuare a consolidare la nostra leadership nell’aerospazio e per crescere in nuovi mercati”.

Il Gruppo ALA ha chiuso il 2021 con un ulteriore miglioramento della redditività, a fronte di ricavi sostanzialmente stabili pari a € 130,7 milioni. L’Ebitda Margin passa da 9,5% a 10,6%; la crescita di 1,1 punti percentuali è frutto di un incremento della marginalità lorda, nonché di una attenta politica di efficientamento della struttura dei costi dell’intero Gruppo. Ciò si riflette anche in una crescita dell’Ebitda in valore assoluto del 6,2% rispetto al 2020, che si attesta a € 13,8 milioni. L’Ebit è pari a € 11,3 milioni (+7,6%) e l’Utile Ante Imposte registra una crescita del 4,5%, attestandosi a € 8,8 milioni. L’utile netto consolidato 2021 risulta di 6,1 milioni, lo scorso anno era di 6,0 milioni in crescita dell’1,3%.

I ricavi netti 2021 passano da 136,8 milioni di euro a 130,7 milioni di euro. La lieve flessione rispetto al 2020 è dovuta all’estinguersi della commessa straordinaria di ALA UK di fine 2019, i cui ricavi sono andati a ricadere nel 2020.

L’ottima redditività del gruppo ALA nel 2021 è legata ad un modello di business integrato che combina attività che spaziano dalla gestione ottimizzata degli acquisti ai controlli della qualità, fino alla distribuzione di materiali meccanici di precisione e di consumo destinati alla produzione e manutenzione – principalmente – di aeromobili o di satelliti.

Nel 2021 l’Italia si conferma il primo mercato per ALA, in cui il gruppo realizza oltre il 75% del fatturato. Nel medio periodo, il Gruppo punta ad accrescere il proprio fatturato all’estero per portarlo a un valore auspicabilmente equivalente a quello generato in Italia.

La strategia di internazionalizzazione e di crescita per linee esterne, avviata nel 2010, oggi garantisce al Gruppo una presenza operativa nei mercati strategici di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Israele e, dal 2020, anche Germania. A ciò si aggiunge la diversificazione settoriale resa possibile dall’elevata scalabilità del business, che consente ad ALA di replicare il suo modello di business, ampiamente consolidato.

In deciso miglioramento la Posizione Finanziaria Netta, pari a 5 milioni di Euro (debito netto) a chiusura dell’esercizio 2021, che registra un decremento pari a circa € 22,3 milioni di Euro, riconducibile al rimborso di mutui e finanziamenti e all’incremento delle disponibilità liquide per effetto dei proventi della quotazione, destinati ad essere reinvestiti.

Al 31 dicembre 2021 il livello di patrimonializzazione del gruppo è ulteriormente migliorato, infatti il patrimonio netto consolidato di ALA SpA passa da € 33,2 milioni al 31 dicembre 2020, a € 56,8 milioni.

Nel futuro di ALA c’è anche un’ulteriore espansione all’estero, sia nei mercati importanti in cui il Gruppo è già presente, come la Francia, la Germania e gli Stati Uniti, sia nei grandi mercati in cui ancora non opera, europei e non.

Si perseguiranno nuovi obiettivi con ulteriori acquisizioni, proseguendo la strategia avviata nel 2010, che ha permesso al Gruppo di diventare uno dei principali player internazionali nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale.