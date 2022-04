In liquidazione il fondo Amundi RE Italia

Il Consiglio di Amministrazione di Amundi RE Italia SGR (nella foto, l’a. d. Giovanni Di Corato) ha deliberato la liquidazione del fondo Amundi RE Italia (“il Fondo”), a seguito della vendita dell’ultimo immobile in portafoglio, come da comunicato del 23/03/2022. La liquidazione del Fondo avverrà nel rispetto della Legge, delle disposizioni dell’Organo di vigilanza e delle modalità previste dal Regolamento di gestione. Si precisa che, trattandosi di liquidazione anticipata rispetto al termine (31/12/2022) della Proroga Straordinaria ai sensi dell’art. 2-bis, comma 4, del Regolamento di gestione del Fondo, è stata stabilita la data del 20/4/2022 quale data di scadenza del Fondo, al fine della chiara identificazione degli aventi diritto al rimborso. Tale data rileva anche ai fini della cancellazione dalle negoziazioni (cd. delisting) delle quote del Fondo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo I.A.2.9.7 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. Pertanto, l’ultimo giorno di negoziazione sul mercato Euronext MIV Milano sarà il 14/4/2022. Il Patrimonio Netto del Fondo, calcolato con gli elementi disponibili al 31/3/2022, è pari a € 20.491.620, corrispondente a € 307,317 per quota. Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha altresì deliberato, a valere sul rimborso finale, l’effettuazione di un acconto pari € 20.003.700,00, assegnando € 300,00 a ciascuna delle 66.679 quote del FIA a titolo di rimborso di capitale, con data di pagamento 22/4/2022. Trattandosi di un rimborso di capitale, l’importo non sarà soggetto ad alcuna ritenuta, fatta salva l’eventualità che, in relazione ai valori di carico dei titoli da parte di ogni singolo partecipante, possa emergere un reddito da capitale tassabile. Dall’inizio dell’operatività del FIA sono stati distribuiti proventi e rimborsi di capitale per un ammontare complessivo di € 164.263.716,50 pari a € 2.463,50 per quota (pari al 98,54% del valore inizialmente sottoscritto), compreso l’acconto che sarà posto in pagamento il prossimo 22/04/2022. Si specifica che il totale ammontare distribuito di € 2.463,50 per quota è ripartito come indicato di seguito: – € 1.580,500 per quota a titolo di provento (fino al pagamento del 25/03/2015); – € 883,000 per quota a titolo di rimborso anticipato di capitale (dal pagamento del 12/08/2020). Terminati gli ultimi adempimenti ancora in corso, la SGR redigerà il rendiconto finale di liquidazione. Dell’avvenuta approvazione del rendiconto, e dell’entità e data del definitivo rimborso dell’attivo residuo sarà data pubblicità mediante ulteriore avviso ai sensi del Regolamento del FIA.