Stellantis, Tavares: attraverseremo questo periodo di transizione in modo efficace ed efficiente

“Il piano ‘Dare forward 2030’ mostra chiaramente che Stellantis attraverserà questo periodo di transizione in modo efficace ed efficiente. Entro il 2030 avremo la neutralità carbonica e sono sicuro al 100% che Stellantis sarà uno dei grandi vincitori di questo periodo di transizione.

Esiste un unico rischio, quello di mantenere lo status quo”. Lo ha affermato Carlos Tavares, bella foto, a.d. Stellantis, durante la conferenza stampa a Mirafiori. E ancora: “Nei prossimi 4-5 anni dobbiamo fare meglio nel ridurre i costi dei veicoli elettrici ma allo stesso tempo il governo deve sostenerne l’accessibilità per la classe media”, così ha risposto l’a. d. a una domanda sui possibili incentivi e interventi del governo sul mercato dell’auto.

“Ai governi – ha detto inoltre – chiediamo regole stabili e visibilità sulle normative, investimenti sulle infrastrutture di ricarica e meno barriere alla mobilità. Noi come industriali faremo il nostro mestiere, ridurremo i costi e miglioreremo l’efficienza”.

“La missione di Stellantis – ha aggiunto – è di portare soluzioni di mobilità ai cittadini che siano sicure, pulite ed economicamente accessibili. Ai governi chiediamo di creare le condizioni perchè le persone possano godersi questi veicoli. Dobbiamo lavorare per rimovere le barriere imposte all’uso dell’auto e per garantire un’accessibilità economica. L’auto elettrica costa il 50% in più, i governi non possono fare sovvenzioni per sempre. Nei prossimi 4-5 anni dobbiamo fare meglio nel ridurre i costi dei veicoli elettrici ma allo stessto tempo il governo deve sostenere l’accessibilità per la classe media”. “Entro 4 anni Stellantis avrà fornitori locali di semiconduttori in Europa e negli Stati Uniti”.