Mandarin Capital Partners cede Mipharm al fondo di private equity Alto Partners

Mandarin Capital Partners, società indipendente di private equity, ha ceduto Mipharm, azienda italiana leader nella produzione di farmaci per conto terzi, al fondo di private equity Alto Partners. Contestualmente sono state cedute le quote detenute dal presidente e Ceo Maurizio Silvestri attraverso Euteam, da Cassiopea Partners e da altri manager.

MCP II aveva acquisito Mipharm a dicembre 2016, rilevandola dal fondatore Giuseppe Miglio. Nel 2021 la società ha registrato un fatturato di 41 milioni di euro (di cui oltre il 60% di export). Mipharm vanta uno dei maggiori siti di produzione di farmaci conto terzi in Italia, con quattro approvazioni ricevute dalla Federal Drug Administration. Oltre a dedicarsi alla produzione e al packaging del farmaco finito, Mipharm offre alle case farmaceutiche clienti servizi ad hoc di ricerca e sviluppo nell’ambito dei processi produttivi.

Mipharm è la sesta società ceduta dal fondo MCP II, nel cui portafoglio restano il gruppo ceramico Italcer e IFFH, gruppo attivo nel settore dei piatti pronti surgelati.

L’amministratore delegato Maurizio Silvestri ha dichiarato: “Il team di Mipharm ringrazia Mandarin Capital Partners per la fiducia ed il supporto ricevuti in questi anni, che hanno permesso anche la realizzazione di significativi investimenti impiantistici per oltre 20 milioni di euro. Siamo lieti e ansiosi di cominciare la collaborazione con il nuovo azionista, che ha manifestato la volontà di supportare ulteriormente i nostri piani di crescita anche attraverso acquisizioni e alleanze strategiche”.