LU-Ve Group perfeziona l’acquisizione del 75% di Refrion Group

LU-VE Group, uno dei maggiori costruttori mondiali nel settore degli scambiatori di calore ad aria, quotato su Euronext Milan, ha perfezionato oggi l’acquisizione del 75% di Refrion Group. Refrion è una società italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di scambiatori di calore ad aria, con tecnologia adiabatica, che consente riduzioni dei consumi energetici, di acqua e delle emissioni sonore. Fondata nel 2002 da Daniele Stolfo (nella foto), Refrion è inoltre attiva anche nel campo degli scambiatori di calore per impianti nucleari e dispone di una delle camere climatiche di prova più grandi d’Europa.

Nell’esercizio 2021 il gruppo Refrion ha conseguito un fatturato consolidato di 26 milioni di euro con un Mol rettificato di poste straordinarie di 2,7 milioni, e un utile ante imposte e costi straordinari di 0,6 milioni. La posizione finanziaria netta rettificata al 31 dicembre 2021 era negativa per 8,9 milioni. Il corrispettivo pagato per il 75% di Refrion e finanziato tramite disponibilità liquide di LU-VE Group, è pari a 8,1 milioni di euro. Il residuo 25% del capitale sociale rimarrà di proprietà di Daniele Stolfo e Felix Siegfried Riedel, uno dei principali manager del Gruppo Refrion. L’operazione prevede una opzione per l’acquisto del 25% entro cinque anni. Il fondatore Daniele Stolfo manterrà l’incarico di amministratore delegato di Refrion, ed entrerà a far parte del Comitato Sviluppo Prodotti di LU-VE Group.