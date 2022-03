La caffeina migliora la concentrazione

La caffeina migliora l’attenzione, concentrazione e memoria nei pazienti con deficit di attenzione e iperattività o ADHD, lo spettro di patologie aumentato esponenzialmente negli ultimi 20 anni. A scoprirlo, una revisione sistematica condotta dall’ Universitat Oberta de Catalunya.

Secondo stime recenti, questo disturbo colpisce tra il 2% e il 5% dei bambini in Spagna, una media di uno o due bambini per classe e fino al 4% della popolazione adulta. Nonostante questi alti tassi di incidenza, il trattamento di questa patologia e l’approccio terapeutico sono oggetto di controversie. Questo varia ampiamente a seconda di ciascun paziente, dei sintomi che presentano e della loro intensità. Per questo motivo, gli esperti stanno continuando a studiare diversi componenti e sostanze che potrebbero essere in grado di fornire nuove opportunità di trattamento per i pazienti con diagnosi di ADHD.

Il team di esperti dell’Universitat Oberta de Catalunya (UOC), coordinato da Diego Redolar, membro della UOC Facoltà di Psicologia e Scienze dell’Educazione specializzato in neuroscienze e ricercatore con il Cognitive NeuroLabgroup della UOC Facoltà di Scienze della Salute, ha studiato la possibilità di includere la caffeina nella terapia utilizzata per alleviare alcuni dei sintomi dell’ADHD, considerati i dubbi che circondano l’uso di alcuni farmaci, ad esempio quelli derivati ​​dal metilfenidato.

Lo studio è una revisione sistematica di studi sugli animali pubblicata in open access sulla rivista scientifica Nutrients e conclude che un consumo prescritto di caffeina può aumentare l’attenzione e la capacità di ritenzione negli adolescenti e negli adulti che soffrono di questo disturbo psichiatrico. “L’arsenale terapeutico per alleviare l’ADHD è limitato e c’è un certo grado di controversia sull’uso di alcuni tipi di farmaci e stimolanti, soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza. Ecco perché è utile studiare l’efficacia di altre sostanze, come la caffeina “, ha spiegato Javier Vázquez, uno dei principali autori di questo articolo, che è anche ricercatore nel gruppo NeuroLab cognitivo.

Secondo gli autori, questa è la prima revisione sistematica che è stata effettuata, anche a livello cellulare, con risultati che collegano il consumo di caffeina in diversi modelli animali di ADHD con un aumento della capacità di attenzione, una migliore concentrazione, benefici nell’apprendimento e miglioramenti in alcuni tipi di memoria.

“Questa sostanza migliora questi tipi di procedure cognitive e aumenta la capacità e la flessibilità sia nell’attenzione spaziale che nell’attenzione selettiva, nonché nella memoria di lavoro e nella memoria a breve termine”, ha sottolineato Vazquez, che ha aggiunto che il trattamento controllato con questa sostanza “non altera la pressione sanguigna e non comporta un aumento o una riduzione del peso corporeo”.

Tuttavia, i ricercatori sottolineano che la caffeina può essere uno strumento terapeutico per questo tipo di sintomo, ma i risultati per altri sintomi caratteristici dell’ADHD, come l’iperattività e l’impulsività, non sono chiari. “I risultati sono molto positivi, ma dobbiamo stare molto più attenti quando prescriviamo un trattamento medico a base di caffeina per questi sintomi. Nelle diagnosi in cui il problema è puramente attenzionale, la caffeina può essere una terapia appropriata, ma se c’è una presenza sintomatologica di iperattività o impulsività, dobbiamo essere più cauti”, ha detto l’esperto.