Genova, Bucci: il nostro obiettivo è avere nel 2025 tutto il trasporto pubblico decarbonizzato

“Il nostro obiettivo è avere per il 2025 tutto il trasporto pubblico in città completamente decarbonizzato e anche questi investimenti ci serviranno per raggiungere questo risultato”. Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, nella foto, durante la videoconferenza sul Trasporto rapido di massa convocata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, per spiegare la ripartizione delle risorse destinate a questa voce tra 5 città metropolitane. Genova riceverà quasi 420 mln per lo sky tram e il prolungamento della metropolitana Brin-Canepari. “Lo Sky metro è una metropolitana sopraelevata di 5 metri – ha spiegato Bucci – E’ un binario unico che va da Brignole a Molassana, 7 chilometri circa: questo consente di implementare del 150% la linea metropolitana esistente e alleggerire di molto il traffico dalla valle. Ha anche la peculiarità di avere un involucro sul cui tetto ci sono i pannelli solari”. Per quanto riguarda il prolungamento della metropolitana, il sindaco ha spiegato che sarà necessario intervenire sulla stazione di Canepari e sul rio Maltempo: “Abbiamo bisogno di ristrutturare completamente la stazione Canepari: va completamente sopraelevata e messa in condizioni di non dover essere sfiorata da qualunque piena. E’ un grande lavoro che ci permette di intervenire sulla stabilità idrogeologica della Val Polcevera”.

Bucci ha poi spiegato: “ci aspettiamo ancora qualcosa dai prossimi bandi: l’estensione dello sky tram da Molassana a Prato, altri 2 km che non vanno sopraelevati, ma che ci permetteranno di avere un grande parcheggio di interscambio. Ai punti estremi della città noi vogliamo costruire parcheggi di interscambio per dare la possibilità a tutto l’entroterra, che è pendolare del centro città, di lasciare lì il mezzo privato e spostarsi su un altro sostenibile: sarà una rivoluzione, ma è una gran bella rivoluzione”.