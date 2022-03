Rimini, a maggio torna Fieravicola

Torna a Rimini Fieravicola, l’evento fieristico in scena dal 4 al 6 maggio in contemporanea con Macfrut. Quest’anno, per la prima volta, tutta la filiera avicola italiana sarà protagonista della kermesse alla presenza dei top player della produzione italiana. Andamento dei consumi e aumento dei costi delle materie prime, rapporto con la distribuzione, mercato interno e internazionale, esperti dal mondo su ricerca e innovazione tecnologica per rispondere alle richieste di sostenibilità, strategie future e dialogo con le Istituzioni: sono gli argomenti che verranno analizzati in specifici focus previsti nel nutrito programma della tre giorni. Alla manifestazione hanno già aderito anche le maggiori realtà delle tecnologie innovative, interessati dai profondi cambiamenti richiesti sia sul percorso della sostenibilità sia su quello del benessere animale. “Fin dal suo esordio il Poultry Forum compatta l’intera filiera – dichiara il presidente di Fieravicola Renzo Piraccini – E’ un risultato che accogliamo con grande soddisfazione perché siamo convinti che solo insieme si possano vincere le sfide che questo settore in grande evoluzione ha davanti”.