Lindbergh annuncia l’acquisizione del ramo d’azienda di Hinet Group Solutions

Lindbergh S.p.A., a capo dell’omonimo Gruppo attivo come piattaforma tecnologica proprietaria per l’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, comunica la firma di un accordo preliminare vincolante relativo all’acquisto del ramo d’azienda di Hinet Group Solutions S.r.l., società focalizzata sull’offerta di servizi di field service management in ambito tecnico e logistico, attiva nel mercato MRO (Maintenance, Repair and Operations) italiano. In particolare, viene acquisito il ramo che si occupa dell’erogazione di servizi di installazione e assistenza tecnica su attrezzature tecnologiche, servizi le cui funzioni di supporto saranno centralizzate, a partire dal Customer Service sino alla pianificazione delle operations

Il ramo d’azienda è composto da:

– Contratti attivi con i clienti

– Contratti di servizio attivi con i fornitori

– Nove tecnici diretti

– Un quadro specializzato nella gestione dei processi

Nel 2021 il ramo d’azienda di Hinet Group Solutions ha realizzato ricavi pari a circa euro 750.000 ed Ebitda pari a circa euro 50.000. Il controvalore dell’operazione ammonta a 250 mila euro e verrà corrisposto in unica soluzione al momento del closing, che sarà perfezionato entro la fine del mese di aprile per consentire l’inizio delle attività dal 1° maggio 2022. L’operazione consente di integrare le competenze di due realtà complementari, di creare sinergie e rafforzare ulteriormente la posizione di Lindbergh nel settore MRO, quale player attivo e capillarmente presente sul territorio. La business unit Network Management si arricchisce così di un importante know-how che consentirà a Lindbergh di proporsi al mercato non solo come fornitore di servizi a supporto del “Field Operations Management”, ma anche come partner operativo, attivo nell’esecuzione dei servizi di assistenza tecnica, forte del supporto dei servizi fruibili attraverso la piattaforma di proprietà T-LINQ. L’operazione porta con sé importanti sinergie dal punto di vista operativo e – soprattutto – commerciale: i servizi proposti sono, infatti, fortemente richiesti dai clienti, oltreché altamente scalabili ed esportabili anche in Francia. Michele Corradi, CEO di Lindbergh S.p.A., dichiara: “L’acquisizione è funzionale alla strategia di Lindbergh di incrementare e creare sinergie di business per sviluppare e implementare nuovi servizi ad alto valore aggiunto per i clienti. Il know-how che andremo ad acquisire sarà funzionale alla costruzione di un’offerta di servizi ampia e completa. Sfrutteremo le potenzialità della nostra piattaforma tecnologica per offrire servizi di assistenza tecnica indipendente on-site, molto richiesti dal mercato e per i quali manca, ad oggi, un’offerta veramente solida e consolidata a livello nazionale. Questo non solo ci permetterà di integrarci ulteriormente con i nostri clienti, ma potremo spaziare ed affacciarci verso nuovi settori, ad oggi ancora tutti da esplorare”. Hinet Group Solutions, con sede a Cinisello Balsamo (MI), offre soluzioni ad hoc per le più differenti esigenze di trasporto, logistica e supporto tecnico on-site ed ha acquisito, negli anni, grande esperienza nell’ambito tecnologico e IT. Hinet Group Solutions collabora con primarie realtà del mercato italiano ed estero e opera su tutto il territorio nazionale, sia con tecnici diretti, sia attraverso una rete capillare di tecnici indiretti.