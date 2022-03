Atlantia, cessione della partecipazione detenuta in Autostrade per l’Italia: completate tutte le condizioni sospensive

Atlantia (nella foto, l’a. d. Carlo Bertazzo) rende noto che il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (“MIMS”) ha comunicato ad Autostrade per l’Italia (“Aspi”) l’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Interministeriale MIMS-MEF di approvazione dell’Atto Aggiuntivo e del Piano Economico Finanziario, già approvati con la Delibera CIPESS del 22 dicembre 2021.Conseguentemente tutte le condizioni sospensive di cui al contratto di cessione della partecipazione (“SPA”) detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia a favore del Consorzio formato da CDP Equity, The Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Asset Management (il “Consorzio”) si sono avverate entro la Long Stop Date del 31 marzo 2022. Pertanto le obbligazioni delle parti di vendere e acquistare la partecipazione detenuta da Atlantia in ASPI sono divenute vincolanti e finali.Come previsto dallo SPA, il closing sarà finalizzato entro un mese.