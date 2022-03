Intesa Sanpaolo e Hines annunciano accordo di locazione per uno degli immobili ad uso direzionale del lotto unione 0 di Milanosesto

Il Fondo immobiliare “Unione 0”, gestito da Prelios SGR e partecipato da Hines e Cale Street, ha concluso un contratto preliminare di locazione con Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina), il principale gruppo bancario italiano, per la locazione della durata di oltre 15 anni della torre ad uso direzionale che sorgerà nel primo lotto privato Unione 0 di MilanoSesto, il più grande progetto di riqualificazione urbana in Italia e tra i principali a livello europeo.

Oltre che investitore nel lotto Unione 0 insieme a Cale Street, Hines riveste il ruolo di advisor strategico e development manager dell’intero progetto MilanoSesto. Il Gruppo Prelios agisce, invece, come gestore del fondo Unione 0 e quale asset e project manager dell’intera iniziativa.

In una posizione strategica, in prossimità della linea metropolitana M1 e della nuova stazione di Sesto San Giovanni, l’immobile di circa 29.000 metri quadrati si svilupperà su 17 piani fuori terra, a cui si aggiungono 3 piani interrati e oltre 1600 metri quadrati di terrazze verdi fruibili.

Il progetto del nuovo edificio, che verrà consegnato a Intesa Sanpaolo entro la fine del 2025, porta la firma dello studio di architettura Citterio-Viel & Partners e si caratterizzerà mettendo al centro sia le persone e i nuovi approcci e modalità di lavoro in ufficio, che la sostenibilità ambientale, puntando all’ottenimento del livello più elevato tra le più autorevoli certificazioni in questi ambiti: LEED Platinum, il protocollo che attesta i green building, e WELL Gold, il primo sistema che definisce i parametri con cui gli edifici possono migliorare la vita di chi li utilizza, focalizzandosi sul comfort delle persone.

A queste certificazioni, si aggiungerà anche la LEED® for Neighborhood Development (LEED® ND), a cui punta il lotto Unione 0 in cui sorgerà l’edificio, protocollo dedicato ai nuovi progetti di sviluppo urbano e di rigenerazione.

L’immobile, progettato secondo gli standard di WiredScore, unica certificazione al mondo per l’infrastruttura digitale all’avanguardia e la connettività negli edifici che li qualifica sia dal punto di vista tecnologico che economico, potrà accogliere nelle aree adibite ad uffici oltre 2.000 persone, offrendo postazioni di lavoro sia singole che in open space ed una vasta gamma di servizi per rispondere alle esigenze di lavoro attuali e future, con spazi progettati per agevolare l’incontro e la condivisione tra le persone. Non solo ambienti di lavoro, ma anche spazi dedicati ai momenti liberi come la palestra, il bar, l’area eventi che contribuiranno a garantire un livello di maggior benessere dei lavoratori.

I criteri che hanno guidato la progettazione del nuovo edificio, riflettono i valori ESG che caratterizzano MilanoSesto nel suo complesso, così come lo sviluppo dei vari lotti che lo compongono. A partire da Unione 0, il primo lotto privato che verrà realizzato nell’area e che comprenderà, nei suoi 250.000 metri quadrati di superficie costruita, sette edifici le cui opere di costruzione inizieranno entro la fine dell’anno, a seguito degli scavi avviati nei primi mesi del 2022.

Oltre al blocco dedicato agli spazi direzionali, costituito dalla torre ad uso uffici affittata a Intesa Sanpaolo e da un immobile contiguo con possibilità di locazione anche multi-tenant, gli altri edifici saranno composti dall’hotel con 301 camere che verrà gestito da Accor, uno studentato di circa 700 posti letto, residenze in edilizia convenzionata (285 appartamenti) e residenze libere (480 appartamenti). È, inoltre, previsto parallelamente l’avvio della realizzazione di una prima porzione di 13 ettari di parco dei complessivi 45 ettari, progettato dallo studio internazionale di architettura LAND.

“Senza l’impegno finanziario di Intesa Sanpaolo, questo importante progetto di rigenerazione urbana non sarebbe stato possibile e la decisione di essere presente anche fisicamente nell’area rinforza la visione di lungo periodo che il Gruppo ha sempre avuto su MilanoSesto. Un approccio coerente con l’impegno di Hines, votato all’innovazione e alla sostenibilità sociale e ambientale, che si sta dimostrando capace di attrarre importanti partner che colgono le enormi potenzialità di questo progetto in uno dei territori più dinamici a livello europeo”, ha dichiarato Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy.

Luca Tedesi, responsabile Immobili e Acquisti Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Un fattore chiave per rilanciare la crescita è rappresentato dagli investimenti in infrastrutture sostenibili, in particolare gli interventi per la rigenerazione delle aree urbane e suburbane. Intesa Sanpaolo è diventata un riferimento a livello internazionale, grazie ai finanziamenti infrastrutturali sostenibili posti al servizio della crescita del Paese e il progetto MilanoSesto ne è l’esempio. E a sottolineare ulteriormente la necessità e la bontà dell’operazione abbiamo deciso di essere presenti anche noi in quest’area, che sarà d’esempio in Europa proprio per innovazione e sostenibilità sociale e ambientale”.

“Questo importante contratto concluso con Intesa Sanpaolo è l’ennesima testimonianza di quanto, la più grande Istituzione finanziaria del Paese, abbia a cuore lo sviluppo del territorio. Si conferma inoltre la sua capacità di saper intercettare il processo di valorizzazione che MilanoSesto porterà alla Grande Milano, integrando finalmente nel tessuto urbano e sociale un’area della metropoli rimasta inaccessibile per vent’anni. I grandi progetti di rigenerazione urbana come MilanoSesto sono particolarmente stimolanti e ci aiutano ad attrarre i più grandi talenti del settore, rendendo sempre più solido lo straordinario percorso di crescita del Gruppo Prelios. E’ un grande onore, per noi, affiancare Intesa Sanpaolo e Hines in questa entusiasmante avventura”, ha commentato Luigi Aiello, General Manager Corporate and Business Development del Gruppo Prelios.