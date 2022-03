Valsoia partecipa alla “Mid & Small in London 2022”

Valsoia S.p.A. (EXM: VLS), Società di riferimento nel mercato italiano dei prodotti per l’alimentazione salutistica, quotata sul Mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana, parteciperà, giovedì 31 marzo 2022, all’evento “Mid & Small in London 2022” organizzato da Virgilio IR in partnership con operatori leader sui mercati finanziari. L’evento è dedicato alle società di piccola e media capitalizzazione quotate in Borsa Italiana, che colgono l’occasione di presentare le proprie eccellenze ad una vasta platea di investitori istituzionali italiani ed internazionali. All’evento, in rappresentanza di Valsoia S.p.A., parteciperanno l’AD e DG Andrea Panzani, nella foto, e il CFO Nicola Mastacchi che in tale occasione presenteranno i risultati ottenuti nel 2021 con ricavi di vendita pari a €90,95 milioni, in crescita del 9% rispetto al pari periodo dell’anno precedente. Andrea Panzani, nella foto, AD e DG ha così commentato: “L’evento Mid & Small in London sarà l’occasione per presentare agli investitori internazionali i positivi risultati del 2021, ricavi e marginalità sono infatti in crescita significativa nonostante il confronto con l’anno 2020 caratterizzato dall’incremento di consumi e vendite quali effetti derivati della emergenza sanitaria. Illustreremo inoltre la positiva partenza del 2022 unitamente alle numerose novità che la Società sta proponendo al mercato italiano ed a quelli internazionali”.