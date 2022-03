Exor lancia il Programma Italy Seeds per sostenere gli imprenditori più promettenti del Paese

Exor (nella foto, l’a. d. John Elkann) annuncia il lancio di un’iniziativa incentrata sull’Italia per supportare gli imprenditori più promettenti del Paese costruendo la prossima generazione di grandi aziende. Exor Seeds (braccio di venture capital in fase iniziale di Exor) investirà in startup pre-seed e seed stage offrendo un investimento di € 150.000 con un processo di diligenza efficiente, condizioni favorevoli ai fondatori e nessun posto nel consiglio di amministrazione.

Questa nuova iniziativa è radicata nella lunga storia imprenditoriale di innovazione di Exor. Coerentemente con il suo scopo di costruire grandi aziende, Exor supporterà i giovani fondatori nello sviluppo di attività nuove e dirompenti. Il programma mira a sbloccare il vasto potenziale del crescente ecosistema tecnologico italiano, consentendo al Paese di svolgere un ruolo commisurato alle dimensioni della sua economia e attingere al suo profondo pool di talenti. Crediamo che l’Italia sia a un punto di svolta. Storie di successo emergenti stanno iniziando ad alimentare altri progetti, rafforzando la crescente rete di ex studenti. Diversi dirigenti tecnologici italiani con esperienza nella Silicon Valley sono tornati per lanciare nuove startup e supportare i fondatori più giovani. I programmi universitari stanno attirando più talenti all’estero. Sono stati lanciati diversi nuovi incubatori di pre-seed per guidare gli imprenditori.