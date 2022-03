TIM, Paolo Chiriotti nominato Chief Human Resources, Organization, Real Estate & Transformation Office

Tim comunica che, con decorrenza immediata, Paolo Chiriotti (nella foto), è stato nominato a capo della funzione Chief Human Resources, Organization, Real Estate & Transformation Office e opererà a diretto riporto di Pietro Labriola, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo.

Il professionista ha maturato la sua trentennale carriera professionale nel Gruppo TIM, iniziando nell’area tecnica su varie sedi del territorio nazionale per poi passare nella Direzione Human Resources nella struttura di Pianificazione e Organizzazione Operativa, responsabilizzata sulla pianificazione dei fabbisogni quali-quantitativi di risorse umane, nonché sulla definizione dell’organizzazione e sul dimensionamento degli organici della Rete. È cresciuto nella funzione HR assumendo ruoli di responsabilità via via crescenti, che gli hanno consentito di acquisire elevate competenze sulle principali tematiche di Risorse Umane, con particolare riferimento agli ambiti di Organizzazione, Costo del Lavoro, Gestione, Compensation. Dopo oltre 10 anni di attività in Human Resources approda al mondo della Security ove nel 2012 assume la responsabilità della Direzione Security di Telecom Argentina. Al rientro in Italia, gli vengono affidati nel tempo ruoli di primo piano in diverse strutture della funzione HR, consentendogli di consolidare ulteriormente il portfolio di competenze e il proprio profilo manageriale con particolare riferimento alla gestione di progetti di trasformazione aziendale, in coerenza con l’evoluzione degli obiettivi di business anche direttamente correlati a progetti di efficienza e riduzione dei costi.