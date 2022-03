TIM, Carola Bardelli lascia il gruppo

TIM informa che Carola Bardelli (nella foto) lascerà il proprio incarico di Direttore, Head of Investor Relations, per avviare nuove iniziative.

La Direzione confluisce, a far data dall’8 aprile 2022, in ambito CFO e Manuela Carra assume il ruolo di Head of Investor Relations.

A Carola Bardelli va il più sentito ringraziamento per il significativo contributo manageriale assicurato in questi anni all’interno del Gruppo e per i risultati raggiunti, cui si associa l’augurio per le prossime avventure professionali e di vita.