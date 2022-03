Finanza.tech annuncia le dimissioni del Professor Raffaele D’Alessio dal CdA e la sua nomina come Presidente del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

Finanza.tech S.p.A. Società Benefit – fintech company quotata su Euronext Growth Milan – annuncia che il Prof. Raffaele D’Alessio (nella foto) è stato nominato Direttore del Dipartimento di Scienze aziendali, Management e Innovation systems dell’Università degli studi di Salerno. La Società si congratula con il Prof. D’Alessio per il traguardo professionale raggiunto, sicura che il suo sarà un contributo fondamentale per lo sviluppo futuro del Dipartimento. Finanza.tech S.p.A. Società Benefit, prende atto delle dimissioni del Prof. D’Alessio per l’incompatibilità della nuova carica con il ruolo attualmente ricoperto nel Consiglio di Amministrazione. L’ingresso di del Prof. D’Alessio nel comparto societario e nel top management di Finanza.tech ha fortemente arricchito le competenze della Società trasversalmente sulla consulenza direzionale, la consulenza finanziaria e le metodologie di valutazione aziendale di natura economico-finanziaria e fiscale. È per tale motivo che la Società è felice di annunciare che il Prof. Raffaele D’Alessio, sebbene secondo nuove modalità, continuerà anche nei prossimi anni a supportare la mission di Finanza.tech di sviluppare ed evolvere le attività di corporate finance. Il Prof. D’Alessio, infatti, è stato nominato Presidente del Comitato Tecnico Scientifico. Impegnato da anni nella ricerca sull’innovazione digitale applicata alla gestione aziendale, D’Alessio ha apportato conoscenze che sono state fondamentali nel rafforzare la capacità di Ricerca & Sviluppo di Finanza.tech con elementi emergenti dai più innovativi studi in ambito accademico sulle diverse tematiche: IA legata al mondo della valutazione e matching aziendale, algoritmi predittivi e automazione di pratiche contabili e finanziarie ad oggi ancora poco digitalizzate.