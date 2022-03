Presso il Sanders-Brown Center on Aging dell’Università del Kentucky inizia la prima sperimentazione clinica al mondo per una forma di demenza recentemente scoperta. A guidare il lavoro è il ricercatore Pete Nelson. Oltre che professionale, la sua è una motivazione personale. Sua nonna, Sylvia Becker, è morta con il morbo di Alzheimer e dice che sua madre ha avuto paura di sviluppare la malattia.”Mi dà uno scopo nella vita attaccarlo”, ha detto Nelson in qualità di neuropatologo sperimentale presso il Sanders-Brown Center on Aging dell’Università del Kentucky. Insieme ad un team di ricercatori, nel 2019 Nelson ha scoperto una nuova forma di demenza denominata encefalopatia TDP-43 legata all’età con predominanza limbica, più comunemente noto come LATE. La scoperta di LATE è fondamentale per la loro lotta generale per aiutare le persone con la loro memoria. I sintomi di LATE imitano il morbo di Alzheimer causando perdita di memoria e problemi di pensiero e ragionamento in età avanzata. Ma i ricercatori hanno scoperto che il cervello affetto da LATE ha un aspetto molto diverso dal cervello dell’Alzheimer. Ora, un paio d’anni dopo questa scoperta, Nelson sta lavorando alla seconda parte del sogno, con il primo studio clinico al mondo per LATE ufficialmente avviato dai suoi colleghi dell’Università del Kentucky.

All’origine della demenza, possono esserci anche fattori ambientali. L’identificazione di questi fattori di rischio può aiutare i medici a capire cosa sta succedendo nel cervello a livello cellulare e quindi potenzialmente trovare un farmaco già esistente che influenzi il decorso della malattia, il che è esattamente ciò che sta accadendo con la ricerca su LATE. Le scoperte genetiche del dottor Nelson nel suo laboratorio ci hanno mostrato che esiste un elemento chiave del canale del potassio che consente alle cellule nervose di essere sane o malate. Sulla base di tale conoscenza, hanno identificato un farmaco già utilizzato in tutto il mondo, tranne che negli Stati Uniti, dove non è ancora stato approvato.

Il medicinale è stato utilizzato per un po’ di tempo per le malattie cardiache e i ricercatori del Regno Unito ritengono che potrebbe rallentare o addirittura fermare la demenza in stadio tardivo. Le persone che hanno assunto questo medicinale hanno ridotto le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, sostengono i ricercatori. Sono più sani, hanno un tasso di mortalità ridotto e una vita più lunga. Per noi, la cosa davvero sorprendente è che la modulazione del canale del potassio con questo medicinale non solo rende il cuore più sano, ma può anche rendere più sano il cervello.

È stato un processo complesso portare nel paese un farmaco non ancora approvato negli Stati Uniti. grazie al supporto di un donatore anonimo, il farmaco è finalmente nel Regno Unito per i loro partecipanti che sembrano essere ad alto rischio di LATE. Per coloro che si ritiene siano a rischio per LATE, il Regno Unito è ora l’unico posto al mondo in cui i fornitori possono fare qualcosa al riguardo grazie a questo processo. I partecipanti allo studio di 2 anni sono tenuti a fare una visita clinica ogni tre mesi circa. Durante tali visite, i partecipanti alla sperimentazione clinica passano attraverso test di memoria e di pensiero e ricevono la dose del farmaco in studio. Come in tutti gli studi, esiste un placebo. Sebbene la coorte di volontari Sanders-Brown sia tra le più solide del paese, sono necessari più volontari per la ricerca.