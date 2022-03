Amazon, accordo con la Regione Sicilia per un corso per le pmi sulle competenze digitali

Si terrà nelle giornate del 29, 30 e 31 marzo il bootcamp “Accelera con Amazon”, il corso intensivo digitale gratuito, progettato da MIP Politecnico di Milano e tenuto da Amazon, in collaborazione con la Regione Siciliana, dedicato a piccole e medie imprese e startup per sviluppare le competenze digitali per vendere online. «Grazie al protocollo che abbiamo firmato a dicembre con Amazon – spiega l’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano – abbiamo la possibilità di offrire alle pmi e startup siciliane un’importante opportunità formativa che consentirà di acquisire le competenze necessarie per digitalizzarsi e lanciare la propria attività on line a livello nazionale e internazionale. L’obiettivo per le nostre imprese è colmare il gap che esiste con le concorrenti europee soprattutto alla luce della pandemia e dei recenti eventi internazionali che obbligano ad una presenza assolutamente competitiva online». L’evento formativo è una delle iniziative della collaudata collaborazione tra la Regione Siciliana e Amazon per sostenere la promozione in Italia e all’estero dei prodotti made in Italy, inclusi quelli siciliani, attraverso l’organizzazione di attività di visibilità dedicate alle piccole e medie imprese del territorio e la vetrina Amazon “Made in Italy”, dove la Regione Siciliana è già presente attraverso una sezione dedicata, di cui fanno parte più di 150 imprese. Più in generale sono oltre 1.100 le pmi siciliane che vendono su Amazon e che nel 2020 hanno realizzato oltre 20 milioni di euro di vendite all’estero. Degli oltre 3mila prodotti venduti attraverso la vetrina, più del 60 per cento è presente nella categoria “Cucina e cantina” (food), circa il 15 per cento in “Casa e arredo” (design) e più del 10 per cento in “Abiti e accessori” (fashion). Oltre il 35 per cento delle pmi siciliane che vendono tramite la vetrina “Made in Italy” esporta i propri prodotti all’estero. Il corso, che prevede sessioni formative live e sessioni di domande e risposte, approfondirà le tematiche legate al digital marketing, alle strategie di vendite online, alla vendita su Amazon e all’estero.