Arriva Sana Slow Wine Fair, la Regione Toscana sarà protagonista della manifestazione

La Toscana è tra i protagonisti della prima edizione di Sana Slow Wine Fair, la manifestazione dedicata al vino buono, pulito e giusto che si svolge a Bologna dal 27 al 29 marzo 2022. Organizzata da Bologna Fiere con la direzione artistica di Slow Food, rappresenta il primo incontro internazionale della Slow Wine Coalition e riunisce per la prima volta centinaia di produttori selezionati da Slow Food e operatori della filiera del vino provenienti dall’Italia e dall’estero. Tra questi, all’11 di marzo hanno già confermato la loro partecipazione 84 produttori della Toscana, di cui 53 in biologico certificato e 6 in biodinamico certificato. Il territorio toscano ha dimostrato negli ultimi anni di essere estremamente dinamico, facendo emergere accanto ai grandi classici anche nuove consapevolezze e nuovi interpreti. Questo ha contribuito a rendere i vini della Toscana ancora più parlanti, dove sono sempre meno i prodotti che vanno verso il gusto internazionale e sempre di più quelli che intendono esprimere l’essenza della terra da cui provengono. I vignaioli toscani portano quindi a Bologna nuovi approcci che inseguono sempre più i valori di trasparenza, dettaglio, equilibrio e dignità territoriale. L’elenco dei produttori presenti a Bologna è in continuo aggiornamento. Scopri qui quelli toscani confermati a oggi a Sana Slow Wine Fair. A proposito di Sana Slow Wine Fair. Nell’ambito della manifestazione ci saranno tre giorni di convegni online aperti a tutti dal 22 al 24 marzo e altri tre giorni in presenza a BolognaFiere con incontri, degustazioni e masterclass dal 27 al 29 marzo. Il successo della prima edizione di Sana Slow Wine Fair è confermato dalla partecipazione di oltre 500 produttori, provenienti da 18 Paesi che, in piena sicurezza, propongono in degustazione le loro etichette e incontrano migliaia di operatori del settore. Sana Slow Wine Fair vuole quindi diventare il punto di riferimento per vignaioli e professionisti – importatori, distributori, ristoratori, sommelier, comunicatori – ma anche per migliaia di appassionati che si riconoscono nei princìpi espressi dal Manifesto Slow Food per il vino buono, pulito e giusto. Significativo il numero delle cantine che presentano una certificazione: delle oltre 500 presenti, 240 sono certificate per la pratica di agricoltura biologica e 20 per l’agricoltura biodinamica. Sostenibilità ambientale, tutela del paesaggio e crescita sociale e culturale delle campagne sono dunque i temi al centro dei tre appuntamenti online che avviano un dibattito fondamentale per chi crede che il vino abbia un ruolo centrale nel tracciare i contorni delle politiche agricole, alimentari, ambientali, sociali. Il Manifesto e l’approccio di Slow Food al vino, reso ancor più tangibile a partire dal 2011 con la nascita della Guida Slow Wine e i progetti a essa collegati, nascono dalla consapevolezza che il valore del vino non possa essere più solo quello edonistico legato al piacere della degustazione. Il via ufficiale di Sana Slow Wine Fair è previsto domenica 27 marzo in presenza a Bologna Fiere. Ad aprire la manifestazione un’assemblea plenaria in cui sono rielaborati in un documento unico i temi discussi durante gli incontri online, sintesi della rivoluzione nel mondo del vino che la Slow Wine Coalition desidera portare avanti. I tre giorni di manifestazione sono riservati agli operatori del canale horeca. La giornata di domenica è aperta a tutti gli appassionati, che potranno accedere anche lunedì e martedì, iscrivendosi a una masterclass. Sana Slow Wine Fair 2022 è organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, in partnership con FederBio e Confcommercio Ascom Bologna, il supporto di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’ICE; il patrocinio della Regione Emilia Romagna.