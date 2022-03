Da Intesa Sanpaolo 70 mln per i progetti di crescita di Fine Foods & Pharmaceuticals

Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) e Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (“Fine Foods”), società specializzata nella produzione conto terzi nel settore farmaceutico, nutraceutico e cosmetico, quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, hanno concluso un’operazione di finanziamento per un ammontare di 70 milioni di euro finalizzato a sostenerne i progetti di crescita e sviluppo.

Fine Foods ha acquisito recentemente, anche attraverso il sostegno finanziario di Intesa Sanpaolo, il controllo di Euro Cosmetics S.p.A., società specializzata nello sviluppo e nella produzione conto terzi di prodotti cosmetici. Il contratto di finanziamento sottoscritto con Intesa Sanpaolo intervenutain qualità di unico arranger, ha un importo complessivo dieuro 70 milioni, durata di sette anni e sarà utilizzato in parte per la riorganizzazione del debito finanziario corrente, mediante sostituzione di linee di credito a breve con debito a medio-lungo termine, nonché per ulteriormente supportare lo sviluppo di Fine Foods anche attraverso la crescita per linee esterne.

L’operazione è stata finalizzata grazie alla sinergia tra le strutture del Gruppo Intesa Sanpaolo, in particolare fra la Direzione Regionale Lombardia Nord e la Divisione IMI Corporate & Investment Banking attraverso la Direzione Corporate Finance Mid-Cap.

Il Presidente di Fine Foods, Marco Eigenmann, dichiara: “Sono particolarmente soddisfatto di questa operazione di finanziamento che supporterà ulteriormente lo sviluppo e la crescita di Fine Foods. Aver realizzato l’intera operazione con Intesa Sanpaolo, che con l’occasione si conferma essere l’istituto finanziario di riferimento per la nostra società, conferma la forte credibilità di Fine Foods anche nel mondo bancario e l’interesse delle istituzioni finanziarie a supportare lo sviluppo e la crescita del nostro Gruppo.”

Tito Nocentini, direttore regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo: “L’operazione finalizzata con Fine Foods con il supporto della Divisione Imi CIB del Gruppo è la conferma dell’impegno di Intesa Sanpaolo nel supportare piani di sviluppo delle aziende orientate alla crescita dimensionale e con ampia visione internazionale, fattori chiave per accrescere competitività e profittabilità. Da qui al 2026 Intesa Sanpaolo programma erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle PMI, con i quali contribuire attivamente alla ripresa economica del Paese in stretta correlazione con gli obiettivi del PNRR approvato dalla Commissione Europea”.

Nell’ambito dell’operazione Chiomenti ha agito in qualità di advisor legale di Intesa Sanpaolo, mentre Grimaldi Studio Legale ha assistito Fine Foods nell’ambito dell’operazione di finanziamento.