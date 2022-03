Aeroporto d’Abruzzo, da fine marzo nuovi collegamenti in Germania e nel Regno Unito

Dalla fine di marzo l’Aeroporto d’Abruzzo avrà due destinazioni in più. La compagnia Ryanair effettuerà infatti anche i collegamenti con Memmingen in Germania e Manchester nel Regno Unito. Ciascuna tratta verrà effettuata due volte a settimana. Per Manchester il volo sarà operativo dal 27 marzo il mercoledì e la domenica. Da e per Memmingen i voli cominceranno il 29 marzo e verranno effettuati il martedì e il sabato. La stagione estiva di Ryanair conta 15 collegamenti: Bruxelles Charleroi, Bucarest, Londra Stansted, Malta, Milano Bergamo, Torino, e da fine marzo, tornano i collegamenti anche con Alghero, Girona, Cracovia, Dusseldorf, Praga, Trapani, Varsavia, a cui si aggiungono Memmingen e Manchester. Cessa invece il volo per e da Francoforte Hahn, ma la Germania sarà comunque connessa ad Abruzzo Airport con due destinazioni, la parte nord con Dusseldorf e Memmingen nella zona della Baviera.

“A causa del riassetto logistico dell’aeroporto di Francoforte, che ha coinvolto molte compagnie, il vettore Ryanair ha dovuto cancellare, a partire dalla imminente stagione summer che comincia ufficialmente il prossimo 28 marzo, questa destinazione collegata anche con Abruzzo Airport”, spiega Vittorio Catone, presidente della Saga. “Di fronte a questa notizia negativa – aggiunge – si è però creata un’opportunità che ha riguardato due nuove rotte e che abbiamo voluto cogliere subito”.