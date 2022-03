Uno studio apre la strada alle terapie cellulari per contrastare il diabete

Uno studio coordinato da un gruppo di ricerca dell’Università di Helsinki apre la strada alle terapie cellulari per il diabete di tipo 1. L’insulina è un ormone vitale prodotto dalle cellule beta del pancreas. Il diabete di tipo 1 è causato dalla distruzione di queste cellule, che porta i pazienti a dover sostituire l’insulina persa con più iniezioni giornaliere. La secrezione di insulina può essere ripristinata nei pazienti diabetici trapiantando cellule beta isolate dal pancreas di un donatore di organi cerebralmente morti. Tuttavia, questo trattamento è difficile da portare avanti, poiché per curare un diabetico sono necessarie cellule di almeno due donatori. Per molto tempo sono stati fatti tentativi per produrre cellule beta funzionali dalle cellule staminali, che potrebbero rendere questa opzione di cure sempre più comune.Purtroppo, fino ad oggi, le cellule beta prodotte dalle cellule staminali sono state ‘immature’, con una secrezione di insulina scarsamente regolata. Un gruppo di ricerca guidato dal professor Timo Otonkoski dell’Università di Helsinki ha lavorato duramente per ottimizzare la funzionalità delle cellule pancreatiche prodotte dalle cellule staminali. In un ampio articolo pubblicato di recente sulla rivista Nature Biotechnology, il gruppo ha dimostrato, per la prima volta, che le cellule staminali possono formare cellule che imitano da vicino le normali isole pancreatiche, sia in termini di struttura che di funzione. L’articolo è stato finanziato principalmente dall’Academy of Finland Centre of Excellence MetaStem. “Nel nostro studio, la secrezione di insulina è stata regolata come al solito nelle cellule e le cellule hanno risposto ai cambiamenti del livello di glucosio anche meglio delle isole pancreatiche isolate da donatori di organi che sono stati utilizzati come controlli”, afferma Väinö Lithovius, un membro della ricerca gruppo. I ricercatori hanno dimostrato la funzione delle cellule beta derivate dalle cellule staminali sia nelle colture cellulari che negli studi sui topi. In quest’ultimo, i ricercatori hanno dimostrato che le cellule beta derivate dalle cellule staminali trapiantate nei topi hanno iniziato a gestire efficacemente il metabolismo del glucosio dei topi. “I livelli di glucosio nel sangue sono più alti nei topi che negli esseri umani, circa 8-10 millimolari. Dopo il trapianto cellulare, il livello è sceso a quello osservato negli esseri umani, di circa 4-5 millimolare. È rimasto a questo livello, dimostrando che il trapianto derivato dalle cellule staminali era in grado di regolare i livelli di glucosio nel sangue nei topi”, afferma la ricercatrice Jonna Saarimäki-Vire, responsabile del trapianto cellulare. L’indagine sulla funzione delle cellule beta ora pubblicata è la più completa nel campo: oltre alla secrezione di insulina, i ricercatori hanno studiato la funzionalità dei sistemi che regolano la secrezione di insulina, inclusi il metabolismo e i canali ionici, collegando i risultati anche all’espressione genica che si verifica durante lo sviluppo. “Il nostro studio aiuterà a migliorare ulteriormente la produzione di isole di cellule staminali, il che renderà più facile utilizzarle nelle terapie cellulari”, afferma Timo Otonkoski.