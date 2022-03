Feltre, stasera sarà presentato Tela di Taranta con Elianda Cazzorla

Per la Giornata Internazionale della Donna la Commissione Pari Opportunità organizza una serata di presentazione di Tela di Taranta, libro di Elianda Cazzorla, al Museo Diocesano di Feltre, alle ore 20.

La scrittrice, dialogando con l’antropologa Daniela Perco, ci porterà alla scoperta della vita di una tarantolata, tra mistero e tradizione.

L’evento è gratuito e su prenotazione, fino a esaurimento posti.

Saranno garantite le misure di cautela e sicurezza previste per l’emergenza Covid-19.

I partecipanti dovranno esibire il Green Pass e indossare la mascherina. Così la scrittrice Cazzorla ha commentato la notizia: “E questa è una notiziona. Cosa avrebbe detto Annabella Rossi, l’antropologa che ha avuto una lunga corrispondenza con Anna, la Tarantata, se fosse venuta a conoscenza di un laboratorio di pizzica nello sfondo delle montagne Feltrine? Sarebbe rimasta in silenzio oppure di corsissima sarebbe arrivata da Roma o da Salerno in Campus Tina Merlin, in via Borgo Ruga a Feltre, per osservare il fenomeno strabiliante! Lei, Annabella, che conosce la differenza tra pizzica terapeutica e pizzica divertimento, cosa avrebbe scritto?EVVIVA! In pochi giorni tutto esaurito. EVVIVA! Commissione Pari Opportunità – Città di Feltre. Grazie a Giorgia Pau Li Castri.Io ci sarò con Cristina Possiedi. Anche perché Ilaria Specchia mi passa il testimone e con Daniela Perco racconterò tre donne: Annabella, Anna e Ada, nel filo del ragno. Quando? nel giorno internazionale della donna. Che onore!”.