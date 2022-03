Applied, fatturato a 28 mld

Applied – che opera attraverso le divisioni Enterprise Management Systems, Industrial Solutions e Interactive – ha comunicato che nel 2021 ha registrato un fatturato di 28 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto l’anno precedente, confermando così un incremento medio annuo di più del 20% del fatturato.

Tra i driver che hanno sostenuto l’incremento dei risultati economici, la domanda sostenuta di digitalizzazione che le aziende, in particolare quelle operanti nel settore manifatturiero, stanno avanzando nell’ambito dei percorsi di transizione verso i modelli d’impresa fondati su Industry 4.0.

Le performance estremamente positive sono state abilitate anche dall’originalità dell’approccio che il Gruppo riserva ai temi della transizione digitale delle imprese. Applied non si limita infatti ad abilitare la digitalizzazione dei processi aziendali dal punto di vista infrastrutturale, tecnologico e gestionale, ma affronta in senso esteso le esigenze delle organizzazioni, con un’offerta di soluzioni e servizi legati alla formazione delle risorse umane, al marketing e alla comunicazione. In particolare, un consistente numero di professionisti in Applied è specializzato nell’affiancare le imprese clienti nello sviluppo creativo e nella produzione di campagne advertising che prevedono, tra l’altro, la realizzazione di applicazioni di realtà aumentata e virtuale, spot televisivi e video 3D innovativi.

Per il 2022, Applied stima un’ulteriore crescita nel fatturato del +10%, raggiungendo così i 31 milioni di euro.

Parallelamente all’andamento dei risultati economici, nel 2021 si è determinato un significativo aumento nel numero dei dipendenti. La crescita dell’organico è stata del 37%, portando dunque Applied a contare su 272 risorse. Nell’anno in corso sono previsti ulteriori ingressi nel perimetro del Gruppo, stimati tra il 10 e il 15% del personale.

“Nel raccogliere le sfide che provengono dal mondo manifatturiero, abbiamo consolidato il nostro posizionamento, anche internazionale, come punto di riferimento per le imprese che intendono utilizzare le nuove tecnologie come leva strategica per cambiare i loro modelli di business nell’ottica di accrescere la loro capacità competitiva. Siamo confidenti che gli investimenti che stiamo realizzando in termini di risorse interne, skill e know-how, possano sostenere adeguatamente la nostra crescita anche negli anni futuri”, ha sottolineato Luca Molducci, nella foto, CEO di Applied.