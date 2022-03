FelsineoVeg presenta un affettato al gusto di Salmone

FelsineoVeg presenta Good&Green al gusto di Salmone, il primo affettato 100% vegetale a proporsi come alternativa ai prodotti ittici che, grazie alla sua versatilità, si adatta a ogni palato e a ogni tipologia di preparazione. Il nuovo affettato vegetale è dedicato a tutti coloro che non rinunciano al gusto e che ricercano un prodotto unico sul mercato, nutriente e dal sapore raffinato da integrare nella propria alimentazione.

Good&Green al gusto di Salmone utilizza lievito madre e ingredienti selezionati come glutine di frumento, semola di grano duro e farina di legumi. I processi di lavorazione e di cottura ad acqua preservano le proprietà nutritive degli ingredienti dandogli un profumo inconfondibile e un gusto accattivante. Il lievito madre e le farine selezionate conferiscono al prodotto caratteristiche che lo rendono ideale per chi predilige un’alimentazione sana ed equilibrata. Questo affettato vegetale, privo di olio di palma, è un’ottima fonte nutritiva grazie ai pochi grassi e all’alto contenuto proteico.

L’affettato vegetale al gusto di Salmone nasce dalla ricerca di FelsineoVeg e si inserisce nella Linea Good&Green Gourmet studiata per chi desidera prodotti vegetali che richiamino i sapori tradizionali. Molto versatile in cucina, questo affettato vegetale può essere utilizzato per creare abbinamenti sfiziosi e per preparare antipasti, brunch e primi piatti ricchi di gusto e colore come insalate di pasta, crostini, involtini, piadine o tramezzini.

In linea con l’obiettivo di Gruppo Felsineo di perseguire una maggiore sostenibilità, Good&Green al gusto di Salmone è disponibile in pratiche vaschette realizzate con carta proveniente da foreste gestite responsabilmente e con oltre l’80% in meno di plastica rispetto alle vaschette precedenti.

Il nuovo Good&Green al gusto di Salmone si può acquistare presso le insegne della Grande Distribuzione o sull’eshop dell’azienda: https://shop.felsineoveg.com/