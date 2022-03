WINDTRE è la prima telco certificata da EQUAL-SALARY FOUNDATION

La EQUAL-SALARY Foundation conferisce la certificazione ‘EQUAL-SALARY’ a WINDTRE, prima Telco al mondo ad ottenere questo riconoscimento. La certificazione rileva l’assenza di gap retributivo tra donne e uomini con uguali qualifiche e mansioni, ed è il frutto dell’impegno pluriennale nelle politiche di Diversity & Inclusion dell’azienda. “Siamo orgogliosi di essere la prima Telco al mondo a raggiungere questo straordinario traguardo”, commenta Jeffrey Hedberg, nella foto, amministratore delegato di WINDTRE. “L’uguaglianza di genere nelle politiche retributive e nello sviluppo della carriera, aggiunge, rappresenta un elemento imprescindibile per costruire una cultura aziendale orientata concretamente all’inclusione, uno dei quattro valori fondanti di WINDTRE”.

La certificazione è stata rilasciata dalla EQUAL-SALARY Foundation a valle di un percorso di audit volontario, basato su una rigorosa metodologia sviluppata con la collaborazione dell’Università di Ginevra e che ha previsto il coinvolgimento della società PwC in attività di verifica, tra le quali una puntuale analisi retributiva, interviste a manager, focus group, survey e approfondimenti su processi e politiche legate alla tematica. La parità di genere è uno dei dieci obiettivi del piano di sostenibilità di WINDTRE ed è perseguita con convinzione attraverso solide politiche di sviluppo, gestione, rewarding e un forte investimento sul welfare e sulla formazione, con percorsi dedicati come la ‘Women Academy’. Dal 2021 gli obiettivi di parità di genere sono stati inseriti nei piani di incentivazione manageriale dell’azienda. La parità di genere è stata infine al centro di numerose iniziative di WINDTRE in collaborazione con scuole, università e associazioni, finalizzate al recruiting e all’orientamento delle donne verso le professioni STEM, oltre che, più in generale, alla promozione di una cultura maggiormente equa ed inclusiva.