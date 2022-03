Generali, Alessia Falsaroni e Luisa Torchia nel Cda. Andrea Sironi sarà il nuovo presidente

Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha nominato per cooptazione Alessia Falsarone, Andrea Sironi (nella foto) e Luisa Torchia amministratori della Società.

Alessia Falsarone, nella foto a destra, 46 anni, è stata nominata amministratore indipendente. Falsarone, residente a New York con cittadinanza statunitense e italiana, porta al Consiglio una vasta esperienza internazionale sia in ambito ESG sia in ambito asset management. Alessia Falsarone è attualmente responsabile investimenti sostenibili e della strategia di portafoglio e rischio nei mercati del credito presso PineBridge Investments, di cui è entrata a far parte nel 2011. In precedenza, è stata vicepresidente investimenti presso il principale assicuratore statunitense AIG, oltre a ricoprire ruoli strategici sia presso Citigroup sia presso Credit Suisse, negli Stati Uniti e in Asia. È membro dell’Aspen Institute, del programma Women inPower del 92Y Belfer Center, fa parte del gruppo consultivo sul mercato emittenti sostenibili del London Stock Exchange Group e ricopre il ruolo di direttore non esecutivo di OpenCorporates nel Regno Unito. Falsarone ha conseguito una laurea con lode in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari presso l’Università Bocconi, un master in matematica finanziaria presso la Stanford University e un MBA presso la MIT Sloan School of Management. Parla diverse lingue, tra cui inglese, italiano, tedesco, giapponese, francese e spagnolo. Andrea Sironi, 57 anni, è stato nominato come amministratore indipendente. Sironi, residente a Milano, verrà proposto come candidato Presidente nella lista per il rinnovo del CdA che sarà presentata dal Consiglio uscente. Sironi è un rinomato professore e rettore universitario e uno dei principali esperti internazionali di governance e risk management. Attualmente Presidente della Borsa Italiana e componente indipendente del CdA di Intesa SanPaolo, vanta un’ampia esperienza nei consigli di alcune fra le maggiori società finanziarie quotate. In precedenza ha fatto parte dei Consigli di Unicredit, Cassa Depositi e Prestiti e del London Stock Exchange Group. E’ attualmente Vice Presidente e docente nel dipartimento di Finanza dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, dove insegna dal 1994, e dove ha anche ricoperto la carica di prorettore alle relazioni internazionali e di docente di mercati finanziari, banche e finanza. E’ stato membro del Consiglio di Banco Popolare Società Cooperativa e dell’Advisory Board di Fitch Ratings. E’ infine Presidente della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Luisa Torchia, nella foto a sinistra, 64 anni, è stata nominata come amministratore indipendente. Torchia, residente a Roma, è una delle principali esperte italiane in materie giuridiche, con una vasta esperienza accademica, nella pubblica amministrazione e nei consigli di amministrazione di importanti organizzazioni finanziarie. Torchia è attualmente docente di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi Roma Tre, e ha ricoperto in precedenza incarichi accademici presso le Università di Urbino, La Sapienza di Roma e la Princeton University. Ha lavorato anche per il governo italiano, dove ha ricoperto diversi ruoli tra cui membro della Commissione Nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche amministrazioni. E’ stata anche consigliere giuridico del Presidente del Consiglio (1996-1998). Torchia è stata inoltre consigliere giuridico per il Ministero e il Ministro della Funzione Pubblica e consulente per la Commissione per la Spesa Pubblica (Ministero dell’Economia e delle Finanze). E’ attualmente membro del CdA di Almawave, e in precedenza ha fatto parte dei consigli di Nexi, Atlantia e Cassa Depositi e Prestiti. Il Consiglio ha accertato in capo ai nuovi amministratori il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per le imprese di assicurazioni quotate dalla normativa applicabile e dal codice di Corporate Governance.

Gabriele Galateri di Genola, Presidente di Assicurazioni Generali, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di dare il benvenuto ad Alessia Falsarone, Andrea Sironi e Luisa Torchia nel Consiglio di Amministrazione di Generali, nel momento in cui stiamo costruendo un futuro sostenibile e di successo per il Gruppo. I nuovi amministratori portano straordinarie competenze nella fase in cui la Compagnia ha lanciato il nuovo piano strategico, LifeTime Partner 2024: Driving Growth. La cooptazione di Falsarone, Sironi e Torchia è la migliore dimostrazione della qualità dei candidati con esperienze in ambito internazionale, di governance e di sostenibilità che faranno parte della lista per il rinnovo del Consiglio presentata dal CdA uscente. Sono particolarmente lieto che il Prof. Sironi abbia accettato la candidatura a Presidente del prossimo Consiglio. Ho grande fiducia che grazie al suo percorso accademico e alle sue esperienze nei consigli di alcune delle più prestigiose istituzioni finanziarie europee contribuirà al successo di Generali nell’interesse di tutti gli stakeholder”.