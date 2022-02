Approvato un vaccino anti COVID-19 di origine vegetale

Un vaccino sviluppato e prodotto in Canada

Medicago, società biofarmaceutica con sede a Quebec, e GlaxoSmithKline (GSK) oggi hanno annunciato che Health Canada (l’agenzia federale canadese per l’assistenza sanitaria) ha concesso l’approvazione concernente COVIFENZ®, vaccino anti COVID-19 ricombinante adiuvato a particelle simili a virus (VLP) di origine vegetale, indicato per l’immunizzazione attiva finalizzata alla prevenzione del COVID-19, la malattia causata dal coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2) nelle persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni.

“L’approvazione del nostro vaccino anti COVID-19 rappresenta una pietra miliare per il Canada nella lotta contro la pandemia. Apprezziamo il riesame tempestivo condotto da Health Canada”, commenta Takashi Nagao, Presidente e Amministratore delegato di Medicago. “Inoltre siamo grati del sostegno offerto dal governo canadese allo sviluppo di questo nuovo vaccino e stiamo già producendo le dosi necessarie per l’evasione degli ordini”.

Aggiunge Roger Connor, Presidente di GSK Vaccines: “Questa prima autorizzazione costituisce una tappa importante nel nostro approccio, che consiste nell’abbinare l’adiuvante pandemico già affermato di GSK ad antigeni promettenti per sviluppare vaccini anti COVID-19 a base proteica stabili in frigorifero. Guardiamo con fiducia alla collaborazione instaurata con Medicago per rendere il vaccino disponibile in Canada e per portare avanti ulteriori domande presso le autorità di regolamentazione”.

Il governo canadese ha stipulato un contratto con Medicago (titolare dell’autorizzazione di immissione in commercio) finalizzato alle forniture del vaccino anti COVID-19 e Medicago sta facendo ogni sforzo per evadere quest’ordine quanto prima possibile.

“Uno degli obiettivi prioritari del nostro governo è ribaltare il declino quarantennale del settore della bioproduzione in Canada e quindi siamo lieti dell’approvazione del vaccino di Medicago. Si tratta di una pietra miliare per il settore delle biotecnologie in Canada e per l’innovazione interna nel paese. Continueremo a sostenere le aziende che intendono produrre vaccini in Canada ed entrare a far parte del settore, in crescita, della bioproduzione nazionale”, commenta l’on. François-Philippe Champagne, Ministro dell’innovazione, della scienza e dell’industria.

Health Canada ha basato la sua decisione su dati scientifici trasmessi da Medicago nel quadro dell’istanza presentata inizialmente ad aprile 2021 ai sensi di un’ordinanza provvisoria e conclusasi con la presentazione di una domanda di autorizzazione di nuovo farmaco anti COVID.

“Oggi è un giorno eccezionale per Medicago con COVIFENZ® che diventa il primo vaccino approvato dell’azienda. Desidero ringraziare gli sperimentatori clinici che hanno partecipato ai nostri studi nonché il personale di Medicago, una squadra di oltre 500 dipendenti ed esperti scientifici che si contraddistinguono per curiosità e passione. La giornata odierna non fa che rafforzare il nostro impegno a utilizzare la nostra tecnologia per offrire risposte rapide alle nuove sfide sanitarie mondiali e per far progredire soluzioni terapeutiche per malattie potenzialmente mortali in tutto il mondo”, conclude Yosuke Kimura, Direttore scientifico presso Medicago.