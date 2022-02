Dati Audipress 2021/III: ancora in crescita la lettura in digitale

Ernesto Mauri, ad del Gruppo Mondadori, in occasione del convegno “Italia creativa” organizzato dalla Siae, 20 gennaio 2016. ANSA / MATTEO BAZZI

“Nei dati dell’edizione Audipress 2021/III ritroviamo la conferma dell’interesse verso il digitale che abbiamo visto

in costante espansione nel momento di discontinuità globale e di totale eccezionalità rappresentato dalla

pandemia. Con un ulteriore incremento del +5,1% rispetto all’edizione precedente, i lettori che ogni mese

scelgono la digital edition raggiungono quota 5,5 milioni, una platea che ha rafforzato decisamente il proprio

valore e che si è quasi quadruplicata nell’ultimo biennio – osserva il Presidente Mauri – mentre sull’intero anno

2021 le performance del mezzo stampa nel complesso per carta e/o replica appaiono stabilizzate (-0,4% rispetto

all’edizione precedente per i Lettori Stampa Ultimi 30 giorni)”.

Dallo scenario del consumo dei principali brand editoriali su carta o digitale, così come pubblicato dai dati

Audipress 2021/III approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione, emerge che la stampa coinvolge ogni mese

32,3 milioni di italiani: un mezzo che si conferma rilevante per volumi, per qualità dei target e per abitudini di

fruizione.

In un giorno medio, il 21,4% della popolazione +14 anni accede all’informazione attraverso la lettura di uno dei

principali quotidiani su carta o digitale replica (11.325.000 lettori, con 16,1 milioni di letture), con una quota

predominante di letture a frequenza alta (circa il 60%), indice di un’abitudine di consumo regolare.

Nel comparto periodici, ogni settimana si raggiungono circa 16,3 milioni di letture per le più importanti testate

settimanali (con 10.513.000 lettori, cioè il 19,8% degli adulti + 14 anni) e ogni mese si raggiungono circa 16,6

milioni di letture per le maggiori testate mensili (per 10.270.000 lettori, il 19,4% degli italiani).

Le analisi di queste audience attraverso i dati sulla fonte di provenienza della copia confermano la qualità della

relazione con il lettore e la fiducia nel ruolo della stampa, un valore riconosciuto dalla volontà di acquisto che

emerge nella rilevanza delle quote di lettura di copia comprata (personalmente/in famiglia e/o in abbonamento):

il 67,2% per i Quotidiani, il 79,3% per i Settimanali e il 76,2% per i Mensili.

I dati Audipress 2021/III sono il risultato dell’indagine ufficiale che monitora in maniera continuativa le abitudini

di lettura e la fruizione delle principali testate italiane. Per questa pubblicazione sono state realizzate 34.199

interviste lungo un calendario di rilevazione di 35 settimane complessive, dal 25 gennaio al 5 dicembre 2021, su

un campione rappresentativo della popolazione italiana di 14 anni e oltre. Le interviste sono state svolte con il

sistema CAPI Doppio Schermo nel 70% dei casi, utilizzando la tecnica CAWI per il 30% del campione, proseguendo

così nel processo di evoluzione di indagine verso un modello misto CAPI/CAWI.

Gli Istituti esecutori del field sono Doxa e Ipsos; il disegno del campione e l’elaborazione dei dati sono stati

effettuati da Doxa; i controlli sono a cura di Reply. Ulteriori elaborazioni da nastro di pianificazione sono effettuate

da Media Consultants, MediaSoft, Memis e Nielsen.